Как заявила официальный представитель МИД страны-агрессора Мария Захарова, российская сторона настроена на развитие двусторонних связей с Сирией.

Мария Захарова

Во время брифинга ее спросили о присутствии российских военных баз в Сирии. Отвечая на вопрос, Захарова подчеркнула, что сейчас с новыми сирийскими властями проводится обсуждение вопроса о российском военном присутствии в стране. Однако от детальных комментариев она воздержалась.

"Наши контакты с сирийской стороной нацелены на конкретизацию тех возможностей, которые имеются в сфере двустороннего сотрудничества на нынешнем этапе", — сказала Захарова.

При этом известно, что 12 февраля состоялась телефонная беседа кремлевского диктатора Владимира Путина с Ахмедом Шараа. Это стал первый контакт РФ и Сирии на высшем уровне после смены власти в стране в конце прошлого года. Во время разговора российский диктатор подтвердил готовность Москвы содействовать в улучшении социально-экономической ситуации в ближневосточной стране.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что путинский режим пытается навязать себя в качестве партнера для нового руководства Сирии. Однако Москва прячет Башара Асада, что препятствует переговорам. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сводке Министерства обороны Великобритании.

В британской разведке отметили, российские суда SPARTA II и SPARTA, 28 и 29 января 2025 года покинули Тартус, стратегически важную военно-морскую базу России в Сирии. Два грузовых судна, скорее всего, возвращают эвакуированное оборудование и персонал в альтернативные места базирования вдали от Средиземного моря в сопровождении четырех кораблей ВМС Российской Федерации.



