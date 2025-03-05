Официальный представитель МИД страны-агрессора РФ Мария Захарова заявила о том, что между США и Россией наметились некие определенные развязки. Они произошли в результате встреч американский и российской делегаций.

Мария Захарова

"Уже есть какие-то развязки, при этом сохраняется большое количество вопросов, поэтому в этом смысле переговоры идут, начались, контакты существуют", — сказала Захарова.

При этом она подчеркнула, что переговоры относительно войны в Украине и способов ее урегулирования, пока не ведутся. Захарова заявила, что частично такая ситуация обусловлена тем, что президент Владимир Зеленский своим указом запретил вести какие-либо переговоры с российские властями.

"По ситуации в Украине переговоров еще нет. Есть желание, озвученное Белым домом, прекратить то, что до них, по их же собственным признаниям, именно администрация США при Байдене и начала", — отметила российский дипломат.

При этом она рассказала традиционный пропагандистский бред о том, что якобы Владимир Зеленский под давлением Лондона и Вашингтона в 2022 году сам себе на законодательном уровне запретил ведение переговоров с Москвой.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что ранее спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявлял о том, что в России позитивно оценивают желание президента Владимира Зеленского начать переговоры об установлении мира. Впрочем, он также подчеркнул, что все упирается в указ Зеленского, который запрещает вести переговоры с Россией.

В то же время Зеленскому советуют пока не обострять отношения с Трампом, а просто дождаться, когда РФ официально озвучит свои требования. Они точно будут неприемлемыми не только для Киева, а и для Вашингтона.



