Захарова сделала предупреждение США: о чем предостерегает

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия официально предостерегает Соединенные Штаты от военного вмешательства к ситуации на Ближнем Востоке, где продолжается активный конфликт между Израилем и Ираном.

Спикер МИД России Мария Захарова. Фото из открытых источников

Мария Захарова на брифинге объявила предупреждение США о войне на Ближнем Востоке. Как уверяет российская дипломат, участие Соединенных Штатов в войне между Израилем и Ираном будет иметь "негативные последствия".

"Хотели бы обезопасить Вашингтон от военного вмешательства в ситуацию, что стало бы крайне опасным шагом с непредсказуемыми негативными последствиями", — заявила Захарова.

Это не первый раз, когда российский МИД предостерегает США от активного военного вмешательства. Днем ранее, 18 июня заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков призвал США не посылать военную помощь в Израиль.

"Как они видят для себя ситуацию с предоставлением прямой военной помощи Израилю. Мы со своей стороны предостерегаем США от таких даже спекулятивных, умозрительных вариантов", — сказал Рябков.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Израиле пригрозили войной еще одной стране, чтобы уничтожить ее ядерную программу. Заява прозвучала в сторону Пакистана, владеющего ядерным оружием с 1998 года.

Также "Комментарии" писали, что в США считают, что Иран не собирался разрабатывать ядерное оружие. Как пояснил заместитель председателя комитета сената по разведке Марк Уорнер, ссылаясь на слова директора Национальной разведки США Тулси Габбард: "Иран не предпринял никаких действий по созданию бомбы". Несмотря на это, Дональд Трамп отвергает заявления американской разведки и намекает на возможное участие США в противостоянии с Ираном.