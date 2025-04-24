Захарова сделала "российское предупреждение" для Японии из-за помощи Украине

Представитель МИД Мария Захарова отреагировала на решение Японии выделить Украине около 3 млрд долларов помощи, которые будут погашены через доходы замороженных российских активов. По словам Захаровой, подобные действия Японии повлияют на отношения с Россией.

Спикер МИД России Мария Захарова. Фото из открытых источников

Мария Захарова выступила на брифинге, где прокомментировала новую помощь Украине от Японии и предупредила Токио о последствиях.

"Токио цинично выразил надежду, что эти действия не повлияют на отношения с Россией. Если они считают, что здесь применима логика и нашим и вашим за полрубля спляшем – они ошиблись. Мы вынуждены разочаровать. Непременно и неизбежно повлияют на отношения с Россией подобные действия", — сказала Захарова.

Представитель МИД РФ назвала такие действия Токио враждебными к России. По ее словам, Япония пошла на недопустимый шаг с точки зрения "общечеловеческих понятий". Захарова добавила, что уже неоднократно предупреждала Японию о последствиях помощи и повторила угрозы снова.

"Любая передача отечественных резервов или прибыли от них киевскому режиму рассматривается как соучастие в преступлениях этой хунты и неизбежно повлечет за собой жесткие практические контрмеры, в том числе асимметричные, связанные с теми областями российско-японских отношений, где еще теплится двустороннее взаимодействие", — озвучила Захарова российское предупреждение для Японии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Захарова заявила о "жестком ответе" Японии через Украину, если та пришлет оружие Киеву.

Также "Комментарии" писали, что Захарова нашла "виновного" в отсутствии мирных переговоров с Украиной.