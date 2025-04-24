Захарова сделала "российское предупреждение" для Японии из-за помощи Украине

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Slava Kot
Представитель МИД Мария Захарова отреагировала на решение Японии выделить Украине около 3 млрд долларов помощи, которые будут погашены через доходы замороженных российских активов. По словам Захаровой, подобные действия Японии повлияют на отношения с Россией.
Спикер МИД России Мария Захарова. Фото из открытых источников
Мария Захарова выступила на брифинге, где прокомментировала новую помощь Украине от Японии и предупредила Токио о последствиях.
Представитель МИД РФ назвала такие действия Токио враждебными к России. По ее словам, Япония пошла на недопустимый шаг с точки зрения "общечеловеческих понятий". Захарова добавила, что уже неоднократно предупреждала Японию о последствиях помощи и повторила угрозы снова.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Захарова заявила о "жестком ответе" Японии через Украину, если та пришлет оружие Киеву.
Также "Комментарии" писали, что Захарова нашла "виновного" в отсутствии мирных переговоров с Украиной.
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