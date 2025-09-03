Захарова сделала заявление о визите Трампа в Россию

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Кремль ожидает визита президента США Дональда Трампа в Россию. По ее словам, соответствующее приглашение американский лидер получил лично от российского диктатора Владимира Путина.

Спикер МИД России Мария Захарова. Фото из открытых источников

Мария Захарова в интервью российским СМИ подтвердила, что российская сторона ждет Дональда Трампа с визитом.

"Об этом сказал президент нашей страны по итогам своего участия в саммите на Аляске. Он сделал соответствующие заявления. И я тоже могу процитировать его. Он публично пригласил президента США в Россию", — сказала Захарова.

Напомним, что во время встречи Трампа и Путина на Аляске 15 августа, американский лидер пообещал продолжить диалог с РФ и указал, что существует возможность "повидаться снова очень скоро". В ответ Путин сказал, что в следующий раз их встреча может состояться в Москве.

Эксперт по языку тела Даррен Стэнтон считает, что такая фраза Путина была неслучайно. Глава Кремля хотел сделать "последний ход в игре власти".

Если Трамп посетит Россию, это станет первым визитом президента США в эту страну после Барака Обамы, который был там на саммите G20 в 2013 году.

