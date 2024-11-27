Каждый третий вынужденный переселенец якобы вернулся в Россию с территорий, находящихся под контролем Украины, такое заявление сделала официальная представительница МИД РФ Мария Захарова во время брифинга.

Мария Захарова

Таким образом, Захарова прокомментировала слова бывшего замминистра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Георгия Туки. При этом в РФ извратили слова Туки, и сказали, что якобы почти 99% граждан, покинувших "воссоединенные" территории с Россией, в конце концов возвращаются обратно.

"Подведем итог этой статистике: она действительно страшна для киевского режима. Каждый третий переселенец вернулся домой — на территории, которые находились под контролем киевского режима, но избрали возвращение в Российскую Федерацию", — заявила представитель МИД РФ.

По ее словам, такие данные являются "ужасными" и неприемлемыми для Украины.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что по словам Туки, подавляющее большинство внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) возвращаются на временно оккупированные территории (ТОТ) не по собственной воле, а из-за невозможности обустроить жизнь на подконтрольной Украине территории.

"Я не знаю ни одного такого человека, который бы по собственному желанию вернулся на ТОТ. Около 99% людей возвращаются из-за того, что не смогли обустроить нормальную жизнь на подконтрольных Украине территориях", — сообщил Тука.

Экс-замминистра подчеркнул, что проблемы ВПЛ остаются неизменными с 2015 года. Несмотря на новые вызовы, вызванные войной, эти вопросы нуждаются в решении уже сегодня. По его словам, речь идет о жилье, трудоустройстве и воспитании детей – весь спектр социальных потребностей. К сожалению, как этот вопрос не решался в 2015 году, так и сейчас остался без внимания.



