Кремлю не дает покоя визит лидеров ЕС в Киев и установленный для РФ ультиматум. Поэтому у Путина изо всех сил пытаются раздуть скандал на ровном месте. Следовательно, представительница российского МИД Мария Захарова сделала новое безумное заявление о видео с Макроном. По ее словам, " Европейское единство заключается в легализации наркотиков, безнаказанности и безнравственности политических режимов".

Мария Захарова (фото из открытых источников)

"После реакции из Парижа осталось заслушать Берлин, "который, очевидно, должен рассказать, что каждый уважающий себя канцлер Германии носит в кармане ложечку для сахара", — отметила она.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Захарова набросилась с безумным обвинением на лидеров Франции, Британии и Германии.

МИД России обвинил лидеров Франции, Британии и Германии в употреблении наркотиков. Соответствующее заявление сделала спикер МИД России Мария Захарова Захарова опубликовала видео, где, по ее словам, Макрон убирает "белый пакетик", а Мерц держит "стеклянный предмет", намекая на наркотики.



В своем сообщении в соцсетях она написала: "Француз, англичанин и немец сели в поезд и… дунули", — добавив к этому видео, на котором зафиксировано, как президент Франции Эмманюэль Макрон и лидер немецкой оппозиции Фридрих Мерц убирают со стола мусор. Захарова намекнула, что в кадре якобы виден кокаин и трубку.

Захарова и Песков предъявили Киеву требования после заявлений Путина о переговорах. Кремлевский диктатор Владимир Путин отверг идею прекращения огня на 30 дней, но предложил провести прямые переговоры в Стамбуле 15 мая. Также "Комментарии" писали о том, что

После этого, официальный представитель МИД страны-агрессора Мария Захарова заявила, что Москва ожидает реакции адресатов на это предложение.