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Захарова снова набросилась на Макрона

Захарова снова пыталась раздуть скандал с видео с Макроном

сегодня, 21:57
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Лиля Воробьева

Кремлю не дает покоя визит лидеров ЕС в Киев и установленный для РФ ультиматум. Поэтому у Путина изо всех сил пытаются раздуть скандал на ровном месте. Следовательно, представительница российского МИД Мария Захарова сделала новое безумное заявление о видео с Макроном. По ее словам, " Европейское единство заключается в легализации наркотиков, безнаказанности и безнравственности политических режимов".

Захарова снова набросилась на Макрона

Мария Захарова (фото из открытых источников)

"После реакции из Парижа осталось заслушать Берлин, "который, очевидно, должен рассказать, что каждый уважающий себя канцлер Германии носит в кармане ложечку для сахара", — отметила она.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Захарова набросилась с безумным обвинением на лидеров Франции, Британии и Германии.

МИД России обвинил лидеров Франции, Британии и Германии в употреблении наркотиков. Соответствующее заявление сделала спикер МИД России Мария Захарова Захарова опубликовала видео, где, по ее словам, Макрон убирает "белый пакетик", а Мерц держит "стеклянный предмет", намекая на наркотики.

В своем сообщении в соцсетях она написала: "Француз, англичанин и немец сели в поезд и… дунули", — добавив к этому видео, на котором зафиксировано, как президент Франции Эмманюэль Макрон и лидер немецкой оппозиции Фридрих Мерц убирают со стола мусор. Захарова намекнула, что в кадре якобы виден кокаин и трубку.
Также "Комментарии" писали о том, что Захарова и Песков предъявили Киеву требования после заявлений Путина о переговорах. Кремлевский диктатор Владимир Путин отверг идею прекращения огня на 30 дней, но предложил провести прямые переговоры в Стамбуле 15 мая.
После этого, официальный представитель МИД страны-агрессора Мария Захарова заявила, что Москва ожидает реакции адресатов на это предложение.



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