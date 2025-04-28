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Захарова унизила Соединенные Штаты и набросилась с оскорблениями на Украину

Захарова заявила, что теперь никто в мире не может доверять США из-за того, как они поступили с Украиной

сегодня, 17:52
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Ткачик Олеся

Как заявила официальный представитель МИД страны-агрессора Мария Захарова, Соединенные Штаты при администрации президента Джо Байдена цинично использовали Украину, после чего бросил ее.

Захарова унизила Соединенные Штаты и набросилась с оскорблениями на Украину

Мария Захарова

Также Захарова отреагировала на высказывание бывшего главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что Киев больше не может рассчитывать на Вашингтон и должен полагаться лишь на свои силы. Спикер МИД страны-агрессора сравнила эту ситуацию с анекдотом про корову.

"Немного напоминает анекдот про корову, которая после соответствующего сеанса повернула голову к осеменатору и спросила: "А поцеловать?", — заявила Захарова.

Более того, она подчеркнула, что эта ситуация теперь станет отличным уроком для всех стран, которые рассчитывают на поддержку Запада и США.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Дмитрий Кулеба заявил о том, что Украина вряд ли сможет изменить отношение президента США Дональда Трампа к себе. "Я хочу, чтобы не было никаких иллюзий. Этого Трампа очень трудно представить, что может изменить. Что может смягчить его, сдержать, не позволить ему топором рубить. Это предмет разговора и работы. Но чтобы он стал на нашу сторону – этого не будет", — сказал Кулеба.

По его словам, Украине необходимо понять: Соединенные Штаты больше не являются надежной опорой, и эта ситуация не изменится даже после завершения президентского срока Трампа.

Кулеба добавил, что как не грустно это признавать, Америка ушла. Украина не может больше полагаться на Америку. Ни сейчас, ни по меньшей мере в среднесрочной перспективе. То есть даже после того, как Трамп уйдет, добавил бывший министр.




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Источник: https://www.gazeta.ru/politics/news/2025/04/28/25657844.shtml?updated
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