Захарова устроила истерику после атаки дронов на Подмосковье: чем угрожает

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Официальный представитель МИД страны-агрессора России Мария Захарова устроила истерику в эфире "СоловьевLive" по поводу атаки украинский беспилотников на Подмосковье.
Мария Захарова
В частности, она заявила, что якобы чем слабее позиции Киева на земле, тем больше у него желания к "преступной террористической деятельности".
Также Захарова заявила, что РФ даст ответ на такие действия Украины.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в ночь на 10 сентября российские власти отрапортовали, что удалось сбить 14 летевших на Москву беспилотников. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что беспилотники якобы сбили в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна. Сергей Собянин также рассказал, что на месте падения обломков по предварительным данным разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия. Российские СМИ сообщили, что аэропорты "Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково" закрыты, объявлен план "Ковёр".
При этом глава Офиса президента Андрей Ермак пообещал, что таких атак будет больше.
Новости