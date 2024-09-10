Захарова устроила истерику после атаки дронов на Подмосковье: чем угрожает

Официальный представитель МИД страны-агрессора России Мария Захарова устроила истерику в эфире "СоловьевLive" по поводу атаки украинский беспилотников на Подмосковье.

Мария Захарова

В частности, она заявила, что якобы чем слабее позиции Киева на земле, тем больше у него желания к "преступной террористической деятельности".

Также Захарова заявила, что РФ даст ответ на такие действия Украины.

"Хочется сказать слова поддержки жителям Раменского, которые подверглись террористической атаке со стороны киевского режима. Соответствующая политическая оценка, безусловно, будет дана. Мы и комментарий готовим, и заявление, и работа будет в международных организациях. Но все, как и говорили: чем слабее позиции на земле у киевского режима, несмотря на ту массированную поддержку деньгами, вооружением, тем больше будет желание вот такого звериного, как они считают, мщения, а на самом деле преступной террористической деятельности", — заявила Захарова.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в ночь на 10 сентября российские власти отрапортовали, что удалось сбить 14 летевших на Москву беспилотников. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что беспилотники якобы сбили в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна. Сергей Собянин также рассказал, что на месте падения обломков по предварительным данным разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия. Российские СМИ сообщили, что аэропорты "Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково" закрыты, объявлен план "Ковёр".

При этом глава Офиса президента Андрей Ермак пообещал, что таких атак будет больше.











