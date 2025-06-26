Мария Захарова, представитель МИД Российской Федерации, заявила, что отсутствие спортсменов из России на международных турнирах якобы привело к упадку мирового спорта. Захарова уже традиционно обвинила цивилизованный мир в том, что спортсмены РФ не выступают на соревнованиях под флагом.

Мария Захарова (фото из открытых источников)

"Соревнования и осиротели, и обеднели. По сути, мировой спорт без россиян деградировал.

Как обычно, спикер не привел никаких подтверждений в поддержку своих утверждений.

В 2022 году Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям мира воздержаться от допуска спортсменов из России и Белоруссии к участию в международных соревнованиях из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Впоследствии часть этих ограничений была смягчена.

На проходящей в Париже летней Олимпиаде-2024 15 атлетов из России выступили под нейтральным флагом. Захарова считает, что соревнования и осиротели, и обеднели

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Кремль раскрыл причину полета спецсамолета. 25 июня самолет Ил-96 специального летного подразделения "Россия" совершил полет из Санкт-Петербурга в Нью-Йорк. Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова назвала причину, почему российский самолет полетел в США.



Мария Захарова в комментарии российским СМИ назвала перелет спецборта Ил-96 в Нью-Йорк обычным рейсом. По словам спикера МИД РФ, самолет отвез в США российских сотрудников, а также заберет тех дипломатов, которые возвращаются обратно в Россию.

"Перелет Ил-96 СЛО „Россия“ в Нью-Йорк — обычный вывозной рейс, он отвез новых сотрудников в США и заберет тех, кто возвращается", — пояснила Захарова.