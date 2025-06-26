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Лиля Воробьева
Мария Захарова, представитель МИД Российской Федерации, заявила, что отсутствие спортсменов из России на международных турнирах якобы привело к упадку мирового спорта. Захарова уже традиционно обвинила цивилизованный мир в том, что спортсмены РФ не выступают на соревнованиях под флагом.
Мария Захарова (фото из открытых источников)
Как обычно, спикер не привел никаких подтверждений в поддержку своих утверждений.
В 2022 году Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям мира воздержаться от допуска спортсменов из России и Белоруссии к участию в международных соревнованиях из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Впоследствии часть этих ограничений была смягчена.
На проходящей в Париже летней Олимпиаде-2024 15 атлетов из России выступили под нейтральным флагом. Захарова считает, что соревнования и осиротели, и обеднели
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Кремль раскрыл причину полета спецсамолета. 25 июня самолет Ил-96 специального летного подразделения "Россия" совершил полет из Санкт-Петербурга в Нью-Йорк. Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова назвала причину, почему российский самолет полетел в США.
Мария Захарова в комментарии российским СМИ назвала перелет спецборта Ил-96 в Нью-Йорк обычным рейсом. По словам спикера МИД РФ, самолет отвез в США российских сотрудников, а также заберет тех дипломатов, которые возвращаются обратно в Россию.