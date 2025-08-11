Рубрики
Представитель МИД РФ Мария Захарова истерически обвинила генсека НАТО Марка Рютте в якобы поддержке "фашизации" Европы. Таким образом, российская дипломатка ответила на слова главы НАТО о необходимости не признавать временно оккупированные территории Украины как часть России.
Спикер МИД России Мария Захарова. Фото из открытых источников
Мария Захарова в статье российскому изданию "Известия" назвала заявление Рютте аморальным по поводу не признания за Россией временно оккупированных территорий Украины. По словам пресс-секретаря МИД РФ, Рютте якобы такими шагами выражает ностальгию по палачам Холокоста, которые в странах Балтии были столь же жестоки, как и экстремисты на Западной Украине.
По ее словам, страны Балтии якобы добровольно стали частью СССР, подобно тому, как это происходит с украинскими оккупированными территориями сегодня.
Спикер МИД РФ обвинила Европу в создании агрессивного пояса русофобских режимов вблизи западных границ России. По ее пропагандистским словам, заявления Рютте якобы происходят от фашизации западноевропейского региона и мобилизации реваншистских экстремистов, которые уже проходят боевой опыт в Украине.
Напомним, что такова была реакция Захаровой на заявление генсека НАТО Марка Рютте, который отметил, что на переговорах по урегулированию войны в Украине можно признать фактический контроль РФ над частью оккупированных территорий, однако не закреплять это юридически.
