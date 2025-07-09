Захарова в истерике призвала мир осудить Украину: что произошло

Представитель МИД РФ Мария Захарова обратилась к мировому сообществу с призывом осудить Украину за военные действия на территории России. По ее словам, Украина якобы совершила "безжалостные теракты" против гражданских россиян.

Спикер МИД России Мария Захарова. Фото из открытых источников

Мария Захарова прокомментировала атаку дронов на Россию, во время которой, по российским данным, погибли и пострадали несколько человек в Курске и Рыльске. По ее словам, из-за "безжалостных терактов против мирного населения нашей страны" Россия обращается с призывом к мировому сообществу.

"Мы призываем здравомыслящую часть мирового сообщества, которая способна еще вопреки действующей Западом и Банковой цензуре увидеть настоящую картину творящихся киевским режимом зверств решительно осудить эти кровавые злодеяния", — сказала Захарова.

По данным Минобороны РФ, в ночь на 9 июля Россия сбила 86 украинских беспилотников. Во время инцидента с дронами погибли три человека в Курске, а еще семь получили ранения. Также ранения у двух человек зафиксировали в Рильске.

Несмотря на это, Захарова не комментировала многочисленные убийства гражданских в Украине, которые совершает Россия. По данным ООН, с начала вторжения организация зафиксировала и подтвердила данные о 12 654 погибших и 29 392 раненых гражданских в Украине. Также пресс-секретарь МИД РФ не прокомментировала, что Россия потеряла на войне в Украине более миллиона своих солдат-граждан погибшими и ранеными.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Захарова сделала предупреждение Соединенным Штатам.

Также "Комментарии" писали, что Владимир Зеленский отреагировал на самую большую атаку России по Украине за всю войну, которая произошла в ночь на 9 июля. Президент объяснил, что такими действиями показал Путин.



