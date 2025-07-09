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Захарова в истерике призвала мир осудить Украину: что произошло

Марии Захаровой не понравилось, что Украина совершила атаку по России.

9 июля 2025, 12:07 comments1817
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Slava Kot

Представитель МИД РФ Мария Захарова обратилась к мировому сообществу с призывом осудить Украину за военные действия на территории России. По ее словам, Украина якобы совершила "безжалостные теракты" против гражданских россиян.

Захарова в истерике призвала мир осудить Украину: что произошло

Спикер МИД России Мария Захарова. Фото из открытых источников

Мария Захарова прокомментировала атаку дронов на Россию, во время которой, по российским данным, погибли и пострадали несколько человек в Курске и Рыльске. По ее словам, из-за "безжалостных терактов против мирного населения нашей страны" Россия обращается с призывом к мировому сообществу.

"Мы призываем здравомыслящую часть мирового сообщества, которая способна еще вопреки действующей Западом и Банковой цензуре увидеть настоящую картину творящихся киевским режимом зверств решительно осудить эти кровавые злодеяния", — сказала Захарова.

По данным Минобороны РФ, в ночь на 9 июля Россия сбила 86 украинских беспилотников. Во время инцидента с дронами погибли три человека в Курске, а еще семь получили ранения. Также ранения у двух человек зафиксировали в Рильске.

Несмотря на это, Захарова не комментировала многочисленные убийства гражданских в Украине, которые совершает Россия. По данным ООН, с начала вторжения организация зафиксировала и подтвердила данные о 12 654 погибших и 29 392 раненых гражданских в Украине. Также пресс-секретарь МИД РФ не прокомментировала, что Россия потеряла на войне в Украине более миллиона своих солдат-граждан погибшими и ранеными.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Захарова сделала предупреждение Соединенным Штатам.

Также "Комментарии" писали, что Владимир Зеленский отреагировал на самую большую атаку России по Украине за всю войну, которая произошла в ночь на 9 июля. Президент объяснил, что такими действиями показал Путин.




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