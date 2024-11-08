Захарова возмутилась словами Зеленского: что сказал президент

Президент Украины Владимир Зеленский предложил замороженные активы России передать Украину для закупки вооружения. На эти слова отреагировала спикер МИД РФ Мария Захарова, которая пригрозила, что Европе будет "очень больно" после таких шагов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Спикер МИД России Мария Захарова. Фото из открытых источников

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала слова Зеленского о возможности ЕС передать российские замороженные активы "проделкой", которая будет иметь последствия для Европейского Союза.

"В Евросоюзе знают, чем это для них закончится. Мы честно предупредили, что будет очень больно", – сказала Захарова.

Напомним, что президент Украины после саммита Европейского политического сообщества выступил на пресс-конференции, где призвал ЕС принять сильное решение. По словам Зеленского, Россия нанесла ущерб Украине на 800 млрд долларов, в то время как сумма замороженных активов РФ составляет 300 млрд долларов. Как объясняет президент, Европейский Союз мог бы конфисковать эти средства и передать Украине, которая закупила бы оружие для войны у европейских стран.

Большинство замороженных активов РФ находятся в странах ЕС, в том числе в Бельгии более 190 млрд. долларов, а в Британии около 50 млрд. долларов. В США.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский объяснил, почему санкции против России не работают. По его словам, только теневой флот обеспечил бюджет РФ больше, чем Украина получила помощь от Запада.

Также "Комментарии" писали, что в США видят одно условие, при котором Путин пойдет на переговоры с Украиной.