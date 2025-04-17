Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге напомнила об известной фразе Владимира Зеленского, сказанной им в 2019 году, когда он заявил: "Я не лох". Эти слова дипломат страны-агрессора процитировала, комментируя увольнение главы Сумской областной военной администрации.

Мария Захарова

"Я напомню Зеленскому, который решил на главу Сумской военной администрации переложить ответственность, его же слова. Как он сказал пару лет назад? Что он не лох, Зеленский? А раз так, то ответственность на нем", — заявила Захарова.

По ее словам, речь идет о видео, снятом в 2019 году, когда Зеленский во время визита в село Золотое спорил с одним из украинских военных. Тогда он заявил: "Послушай, я — президент этой страны, мне 42 года, я же не лох. Я пришел и сказал: оружие убери". Этот диалог происходил на русском языке.

Таким образом Захарова прокомментировала отставку генерал-лейтенанта Владимира Артюха, возглавлявшего Сумскую областную военную администрацию. Официальных причин увольнения не озвучено, однако высказываются предположения, что это связано с недавним ударом ВС РФ по Сумам, где погибло много людей.

Ранее Захарова выразила мнение, что отставкой Артюха президент Украины пытается снять с себя ответственность за случившееся и переложить вину за гибель мирных жителей на военное руководство, "использовавшее женщин и детей в качестве живого щита".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Владимир Зеленский назначает председателем Сумской областной ВГА человека сенатора РФ предателя Деркача Олега Григорова, сбежавшего и бросившего подчиненных и оружие в начале вторжения на Луганщине, заявил журналист Юрий Бутусов. По его убеждению, такое назначение угрожает безопасности Сумской области.





