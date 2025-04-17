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Ткачик Олеся
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге напомнила об известной фразе Владимира Зеленского, сказанной им в 2019 году, когда он заявил: "Я не лох". Эти слова дипломат страны-агрессора процитировала, комментируя увольнение главы Сумской областной военной администрации.
Мария Захарова
По ее словам, речь идет о видео, снятом в 2019 году, когда Зеленский во время визита в село Золотое спорил с одним из украинских военных. Тогда он заявил: "Послушай, я — президент этой страны, мне 42 года, я же не лох. Я пришел и сказал: оружие убери". Этот диалог происходил на русском языке.
Таким образом Захарова прокомментировала отставку генерал-лейтенанта Владимира Артюха, возглавлявшего Сумскую областную военную администрацию. Официальных причин увольнения не озвучено, однако высказываются предположения, что это связано с недавним ударом ВС РФ по Сумам, где погибло много людей.
Ранее Захарова выразила мнение, что отставкой Артюха президент Украины пытается снять с себя ответственность за случившееся и переложить вину за гибель мирных жителей на военное руководство, "использовавшее женщин и детей в качестве живого щита".
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Владимир Зеленский назначает председателем Сумской областной ВГА человека сенатора РФ предателя Деркача Олега Григорова, сбежавшего и бросившего подчиненных и оружие в начале вторжения на Луганщине, заявил журналист Юрий Бутусов. По его убеждению, такое назначение угрожает безопасности Сумской области.
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