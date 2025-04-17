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Захарова вспомнила слова Зеленского о «лохе» и обвинила его в трагедии в Сумах

Захарова заявила, что именно Зеленский «виновен» в том, что произошло в Сумах

сегодня, 15:36
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Ткачик Олеся

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге напомнила об известной фразе Владимира Зеленского, сказанной им в 2019 году, когда он заявил: "Я не лох". Эти слова дипломат страны-агрессора процитировала, комментируя увольнение главы Сумской областной военной администрации.

Захарова вспомнила слова Зеленского о «лохе» и обвинила его в трагедии в Сумах

Мария Захарова

"Я напомню Зеленскому, который решил на главу Сумской военной администрации переложить ответственность, его же слова. Как он сказал пару лет назад? Что он не лох, Зеленский? А раз так, то ответственность на нем", — заявила Захарова.

По ее словам, речь идет о видео, снятом в 2019 году, когда Зеленский во время визита в село Золотое спорил с одним из украинских военных. Тогда он заявил: "Послушай, я — президент этой страны, мне 42 года, я же не лох. Я пришел и сказал: оружие убери". Этот диалог происходил на русском языке.

Таким образом Захарова прокомментировала отставку генерал-лейтенанта Владимира Артюха, возглавлявшего Сумскую областную военную администрацию. Официальных причин увольнения не озвучено, однако высказываются предположения, что это связано с недавним ударом ВС РФ по Сумам, где погибло много людей.

Ранее Захарова выразила мнение, что отставкой Артюха президент Украины пытается снять с себя ответственность за случившееся и переложить вину за гибель мирных жителей на военное руководство, "использовавшее женщин и детей в качестве живого щита".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Владимир Зеленский назначает председателем Сумской областной ВГА человека сенатора РФ предателя Деркача Олега Григорова, сбежавшего и бросившего подчиненных и оружие в начале вторжения на Луганщине, заявил журналист Юрий Бутусов. По его убеждению, такое назначение угрожает безопасности Сумской области.





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Источник: https://www.gazeta.ru/politics/news/2025/04/17/25580612.shtml?updated
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