Представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на критику премьер-министра Польши Дональда Туска, который пригрозил венгерскому лидеру Виктору Орбану последствиями, если он выполнит свой ультиматум и заблокирует продление санкций против РФ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Спикер МИД России Мария Захарова. Фото из открытых источников

Мария Захарова прокомментировала слова Дональда Туска, заявившего, что блокированием санкций против России станет "совершенно ясно", что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан "играет в команде Путина", а не поддерживает Европейский Союз. Польский лидер добавил, если это произойдет, то Венгрия столкнется с "последствиями".

Представитель МИД РФ вступилась за Виктора Орбана и критикует западную демократию.

"Туск пригрозил Орбану последствиями, если тот наложит вето на продление санкций против России. Потому, что такая западная демократия", — сказала Захарова.

Венгрия отложила продление санкций против РФ, а Виктор Орбан выдвинул свой ультиматум. Венгерский премьер заявил, что Украине предстоит возобновить транзит российского газа, если хочет, чтобы санкции против России продолжили действовать. Напомним, что ЕС каждые шесть месяцев продлевает санкции против России. Если они не будут продлены, то РФ может получить замороженные средства – почти 200 млрд. долларов и возобновить торговлю без последствий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Виктор Орбан призвал Украину проявить уважение к Венгрии для членства в ЕС и НАТО. По его словам, в противном случае Украине не следует рассчитывать на членство в этих организациях.

Также "Комментарии" писали, что Мария Захарова отреагировала на заявление Зеленского о "стамбульских договоренностях".