Захарова выступила категорически против того, чтобы ЕС помогал Украине в войне

Официальный представитель МИД страны-агрессора Мария Захарова во время брифинга набросилась на представителей стран ЕС с обвинениями в том, что они якобы отказываются решать вопрос Украины исключительно мирным, дипломатичным путем. По ее словам, в Европе сейчас делают ставку на исключительно военное решение конфликта.

Мария Захарова

"В последние дни русофобски настроенные европейские политэлиты будто с цепи сорвались. Они просто отбросили всякие приличия, открыто выражают свое неприятие наметившихся возможных контуров для предметного разговора по урегулированию украинского кризиса дипломатическим путем. Их будто разрывает от ненависти и злобы. Очевидно, что в Брюсселе намерены сохранить ставку на военное решение, даже несмотря на то, что такая политика идет вразрез с подлинными интересами всего Европейского континента", — заявила Захарова.

По ее мнению, такое поведение якобы является свидетельством того, что Европейском Союзе поддерживают не такие ценности, как "гуманизм, права человека, свобода, стремление прекратить страдания людей, а желание затянуть конфликт с тем, чтобы использовать ситуацию для оказания давления на Россию, для оправдания дальнейших попыток нанести стране стратегическое поражение".

"Да это не истинные европейцы делают, а те, кто не хочет мира на своем континенте. Разве они могут рассматриваться патриотами общего европейского пространства? Это проводники чужих мыслей и идей, провокаторы", — заявила Захарова.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в России заявили о том, что они хотят достичь всех целей "СВО", но дипломатическим путем.



