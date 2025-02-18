Захарова выступила категорически против того, чтобы ЕС помогал Украине в войне

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Ткачик Олеся
Официальный представитель МИД страны-агрессора Мария Захарова во время брифинга набросилась на представителей стран ЕС с обвинениями в том, что они якобы отказываются решать вопрос Украины исключительно мирным, дипломатичным путем. По ее словам, в Европе сейчас делают ставку на исключительно военное решение конфликта.
Мария Захарова
По ее мнению, такое поведение якобы является свидетельством того, что Европейском Союзе поддерживают не такие ценности, как "гуманизм, права человека, свобода, стремление прекратить страдания людей, а желание затянуть конфликт с тем, чтобы использовать ситуацию для оказания давления на Россию, для оправдания дальнейших попыток нанести стране стратегическое поражение".
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в России заявили о том, что они хотят достичь всех целей "СВО", но дипломатическим путем.
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