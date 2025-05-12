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Захарова забилась в истерике и пообещала Польше невиданные проблемы: детали

Москва обвиняет Варшаву в умышленном разрушении дипломатических отношений

сегодня, 15:30
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Клименко Елена

Официальная представительница Министерства иностранных дел России Мария Захарова резко отреагировала на решение польских властей о закрытии российского консульства в Кракове. В своем заявлении, озвученном 12 мая российским государственным СМИ, она обвинила Варшаву в умышленном разрушении дипломатических отношений и пригрозила "адекватным ответом".

Захарова забилась в истерике и пообещала Польше невиданные проблемы: детали

Фото: 24 Канал

Захарова заявила, что польские власти "сознательно провоцируют дальнейшее обострение", действуя якобы вопреки интересам своих собственных граждан. Она пообещала, что Россия не оставит этот шаг без ответа, намекнув на возможные дипломатические или политические ответные меры.

Поводом для решения Польши стало обвинение со стороны премьер-министра Дональда Туска, прямо заявившего о подозрении об участии российских спецслужб в масштабном пожаре, произошедшем 12 мая в крупном торговом центре в Варшаве. Пламя полностью уничтожило здание, в котором располагалось около 1,4 тысяч магазинов и торговых точек. Благодаря оперативной работе спасателей всех посетителей удалось эвакуировать, пострадавших не было.

В то же время, недавно министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский объявил, что страна отзывает согласие на функционирование консульства РФ в Кракове, что фактически означает его закрытие.

Портал "Комментарии" писал, что кремлевский диктатор Владимир Путин отверг идею прекращения огня на 30 дней, но предложил провести прямые переговоры в Стамбуле 15 мая. Дмитрий Песков После этого, официальный представитель МИД страны-агрессора Мария Захарова заявила, что Москва ожидает реакции адресатов на это предложение.



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