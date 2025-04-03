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Ткачик Олеся
Официальный представитель МИД страны-агрессора РФ Мария Захарова обвинила Киев в использовании "террористических методов" для срыва диалога Москвы и Вашингтона.
Мария Захарова
По ее словам, для этого, Киев якобы применяет "террористические методы", поскольку якобы регулярно наносит удары по энергообъектам России. При этом Захарова считает, что все удары якобы носят исключительно провокационный характер.
Захарова утверждает, что за время перемирия, якобы были нанесены удары по Белгородской, Брянской, Запорожской, Курской, Херсонской областях, Краснодарском крае. При этом якобы удары наносились западным оружием.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что на самом деле РФ неоднократно нарушала так называемое энергетическое перемирие. Украина тщательно собирает все факты нарушения и передает в Вашингтон. Как заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, по факту США скоро примут решение, которое скоро объявят. В то же время известно, что СШП посетил спецпосланник Путина Дмитриев, с которого даже для этого сняли санкции. Он заявил о налаживании диалога между РФ и США.
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