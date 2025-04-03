Официальный представитель МИД страны-агрессора РФ Мария Захарова обвинила Киев в использовании "террористических методов" для срыва диалога Москвы и Вашингтона.

Мария Захарова

"Киевский режим, окончательно утративший чувство самосохранения и связь с реальностью в этом самом своем отчаянном стремлении любой ценой сорвать — еще недавно они любой ценой, как заявляли, готовы были победить, одержать победу, нанести поражение, — а теперь они отчаянно стремятся уже никого и не победить, и даже не удержаться самим, а сорвать начавшийся российско-американский диалог", — заявила Захарова.

По ее словам, для этого, Киев якобы применяет "террористические методы", поскольку якобы регулярно наносит удары по энергообъектам России. При этом Захарова считает, что все удары якобы носят исключительно провокационный характер.

Захарова утверждает, что за время перемирия, якобы были нанесены удары по Белгородской, Брянской, Запорожской, Курской, Херсонской областях, Краснодарском крае. При этом якобы удары наносились западным оружием.

"Киевский режим, чувствуя наступление краха, пытается любой ценой спровоцировать эскалацию, втянуть своих британо-европейских покровителей в прямое вооруженное столкновение с нашей страной", — заявила Захарова.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что на самом деле РФ неоднократно нарушала так называемое энергетическое перемирие. Украина тщательно собирает все факты нарушения и передает в Вашингтон. Как заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, по факту США скоро примут решение, которое скоро объявят. В то же время известно, что СШП посетил спецпосланник Путина Дмитриев, с которого даже для этого сняли санкции. Он заявил о налаживании диалога между РФ и США.



