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Захарова заявила, что Россия озвучит сроки окончания войны

Мария Захарова сообщила, что сроки мирного договора с Украиной будут вписаны в меморандум.

сегодня, 11:05
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Slava Kot

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия готовит меморандум, в котором будут указаны позиции Москвы относительно временного прекращения огня и сроки возможного мирного соглашения для окончания войны в Украине.

Захарова заявила, что Россия озвучит сроки окончания войны

Спикер МИД России Мария Захарова. Фото из открытых источников

Мария Захарова на брифинге заявила, что Россия работает над меморандумом, который может стать шагом к окончанию войны в Украине. По ее словам, Москва в нем представит условия для мирного договора с Украиной.

"Россия продолжает разработку проекта меморандума о предстоящем мирном договоре с определением ряда позиций, таких как принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения, потенциальное прекращение огня на время в случае достижения, подчеркиваю, соответствующих договоренностей", — сказала Захарова.

Представитель МИД РФ заявила, что российский меморандум будет предоставлен Украине, а Киев пришлет свой собственный вариант документа Москве.

"Мы готовим текст меморандума, проект меморандума, который будет передан украинской стороне. В свою очередь, мы получим также проект от украинцев", – добавила Захарова.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что руководитель Офиса президента Михаил Подоляк считает, что главная идея российского меморандума будет заключаться в прекращении существования Украины. По его словам, Москва может включить в документ пункты о "первоисточниках войны", уменьшении украинской армии и территориальных уступках Украины.

Также "Комментарии" писали, что в России раскрыли срок, когда передадут Украине меморандум о прекращении огня. По словам представителя Кремля, работа над меморандумом находится на завершающей стадии.




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