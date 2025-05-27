Захарова заявила, что Россия озвучит сроки окончания войны

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия готовит меморандум, в котором будут указаны позиции Москвы относительно временного прекращения огня и сроки возможного мирного соглашения для окончания войны в Украине.

Спикер МИД России Мария Захарова. Фото из открытых источников

Мария Захарова на брифинге заявила, что Россия работает над меморандумом, который может стать шагом к окончанию войны в Украине. По ее словам, Москва в нем представит условия для мирного договора с Украиной.

"Россия продолжает разработку проекта меморандума о предстоящем мирном договоре с определением ряда позиций, таких как принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения, потенциальное прекращение огня на время в случае достижения, подчеркиваю, соответствующих договоренностей", — сказала Захарова.

Представитель МИД РФ заявила, что российский меморандум будет предоставлен Украине, а Киев пришлет свой собственный вариант документа Москве.

"Мы готовим текст меморандума, проект меморандума, который будет передан украинской стороне. В свою очередь, мы получим также проект от украинцев", – добавила Захарова.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что руководитель Офиса президента Михаил Подоляк считает, что главная идея российского меморандума будет заключаться в прекращении существования Украины. По его словам, Москва может включить в документ пункты о "первоисточниках войны", уменьшении украинской армии и территориальных уступках Украины.

Также "Комментарии" писали, что в России раскрыли срок, когда передадут Украине меморандум о прекращении огня. По словам представителя Кремля, работа над меморандумом находится на завершающей стадии.



