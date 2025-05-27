Захарова заявила, что Россия озвучит сроки окончания войны

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Slava Kot
Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия готовит меморандум, в котором будут указаны позиции Москвы относительно временного прекращения огня и сроки возможного мирного соглашения для окончания войны в Украине.
Спикер МИД России Мария Захарова. Фото из открытых источников
Мария Захарова на брифинге заявила, что Россия работает над меморандумом, который может стать шагом к окончанию войны в Украине. По ее словам, Москва в нем представит условия для мирного договора с Украиной.
Представитель МИД РФ заявила, что российский меморандум будет предоставлен Украине, а Киев пришлет свой собственный вариант документа Москве.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что руководитель Офиса президента Михаил Подоляк считает, что главная идея российского меморандума будет заключаться в прекращении существования Украины. По его словам, Москва может включить в документ пункты о "первоисточниках войны", уменьшении украинской армии и территориальных уступках Украины.
Также "Комментарии" писали, что в России раскрыли срок, когда передадут Украине меморандум о прекращении огня. По словам представителя Кремля, работа над меморандумом находится на завершающей стадии.
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