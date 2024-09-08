Захарова заявила, что Россия поставила высокие цели и сражается за весь мир

Официальный
представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что якобы некоторые страны
отказываются от введения санкций против России и это является "победой здравого
смысла", ведь якобы они поняли, что санкции бьют по ним самим.
Мария Захарова
"Я думаю, что это
победа России, безусловно, но не столько ради себя: это все равно нам очень
свойственно, мы сражаемся ведь не только за себя и не столько ради себя, мы все
время какие-то очень высокие цели преследуем, и получается потом, что за весь
мир еще", — заявила Захарова.
По ее словам,
Россия якобы одержала победу в рамках "выстраивания нового миропорядка".
"И констатация,
что идеалы, которые должны быть на пьедестале, это не идеалы исключительности
или какой-то эксклюзивности по надуманным предлогам, сегрегации, доминирования,
каких-то очередных междоусобиц. Это должны быть идеалы справедливости, мира,
гармоничного сосуществования; и соответствующий инструментарий для реализации
именно таких целей и задач, в основе которых будут такие идеалы. Да, я считаю,
что это победа", — заявила Захарова.
При этом она
признала, что эта "победа" далась России сложно.
"Сколько, вы
представляете, пришлось пережить нашему бизнесу, просто оказавшись в один день
отрезанным от возможностей совершить оплату, проплату, перевести деньги,
поставить товар, вывезти готовый товар, когда люди оставались один на один с
вопросами сырья или полуфабрикатов, которые, если не используешь сегодня,
завтра уже меняют свое качество", — заявила Захарова.
По ее словам, были
найдены сумасшедшие по сложности формулировки, формулы и механизмы выхода из
ситуации.
Напомним, портал "Комментарии"
рассказывал, что на самом деле в РФ не все так радужно, как рассказывают, и
Путин в связи с этим ищет встречи с Си Цзиньпином.
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