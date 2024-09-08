Захарова заявила, что Россия поставила высокие цели и сражается за весь мир

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что якобы некоторые страны отказываются от введения санкций против России и это является "победой здравого смысла", ведь якобы они поняли, что санкции бьют по ним самим.

Мария Захарова

"Я думаю, что это победа России, безусловно, но не столько ради себя: это все равно нам очень свойственно, мы сражаемся ведь не только за себя и не столько ради себя, мы все время какие-то очень высокие цели преследуем, и получается потом, что за весь мир еще", — заявила Захарова.

По ее словам, Россия якобы одержала победу в рамках "выстраивания нового миропорядка".

"И констатация, что идеалы, которые должны быть на пьедестале, это не идеалы исключительности или какой-то эксклюзивности по надуманным предлогам, сегрегации, доминирования, каких-то очередных междоусобиц. Это должны быть идеалы справедливости, мира, гармоничного сосуществования; и соответствующий инструментарий для реализации именно таких целей и задач, в основе которых будут такие идеалы. Да, я считаю, что это победа", — заявила Захарова.

При этом она признала, что эта "победа" далась России сложно.

"Сколько, вы представляете, пришлось пережить нашему бизнесу, просто оказавшись в один день отрезанным от возможностей совершить оплату, проплату, перевести деньги, поставить товар, вывезти готовый товар, когда люди оставались один на один с вопросами сырья или полуфабрикатов, которые, если не используешь сегодня, завтра уже меняют свое качество", — заявила Захарова.

По ее словам, были найдены сумасшедшие по сложности формулировки, формулы и механизмы выхода из ситуации.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что на самом деле в РФ не все так радужно, как рассказывают, и Путин в связи с этим ищет встречи с Си Цзиньпином.



