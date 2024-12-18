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Захарова заявила о "продажности" ООН: какая причина

Марии Захаровой не понравилась реакция ООН на убийство российского генерала Кириллова.

18 декабря 2024, 10:16
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Slava Kot

Представитель МИД РФ Мария Захарова критикует реакцию ООН на ликвидацию российского генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника. По ее словам, это якобы стало "свидетельством продажности" Организации Объединенных Наций. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Захарова заявила о "продажности" ООН: какая причина

Спикер МИД России Мария Захарова. Фото из открытых источников

В России негативно откликаются на реакцию ООН, которая никак не осудила уничтожение генерала РФ Кириллова, а вместо этого призвала не увеличивать уровень эскалации.

"Я считаю, что это свидетельство о продажности", — возмутилась Мария Захарова.

Напомним, что официальный представитель генсека Антониу Гуттериша прокомментировал ликвидацию российского генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.

"Мы призываем все стороны проявлять сдержанность и воздерживаться от действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации напряженности", – сказал дипломат.

Игорь Кириллов – генерал-лейтенант армии РФ, который еще до начала полномасштабного вторжения России выступал с громкими и безосновательными обвинениями об американских биоллабораториях в Украине. После 2022 года Кирилл проводил регулярные брифинги, где рассказывал о выдуманном биологическом оружии, якобы делаемом противниками РФ. В частности, Кириллов рассказывал о боевых комарах, птицах, которые под влиянием ученых изменили свои маршруты миграции для заражения людей, а также о вирусах, которые должны уничтожать людей "исключительно славянского этноса".

Игорь Кириллов погиб 17 декабря в результате взрыва возле жилого дома в Москве. Взрывчатка была заложена в самокат. Вместе с Кирилловым погиб его помощник.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что появилось уникальное видео подрыва Кириллова в Москве.

Также "Комментарии" писали о Мальте, которая унизила Захарову.



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