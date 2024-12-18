Представитель МИД РФ Мария Захарова критикует реакцию ООН на ликвидацию российского генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника. По ее словам, это якобы стало "свидетельством продажности" Организации Объединенных Наций. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Спикер МИД России Мария Захарова. Фото из открытых источников

В России негативно откликаются на реакцию ООН, которая никак не осудила уничтожение генерала РФ Кириллова, а вместо этого призвала не увеличивать уровень эскалации.

"Я считаю, что это свидетельство о продажности", — возмутилась Мария Захарова.

Напомним, что официальный представитель генсека Антониу Гуттериша прокомментировал ликвидацию российского генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.

"Мы призываем все стороны проявлять сдержанность и воздерживаться от действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации напряженности", – сказал дипломат.

Игорь Кириллов – генерал-лейтенант армии РФ, который еще до начала полномасштабного вторжения России выступал с громкими и безосновательными обвинениями об американских биоллабораториях в Украине. После 2022 года Кирилл проводил регулярные брифинги, где рассказывал о выдуманном биологическом оружии, якобы делаемом противниками РФ. В частности, Кириллов рассказывал о боевых комарах, птицах, которые под влиянием ученых изменили свои маршруты миграции для заражения людей, а также о вирусах, которые должны уничтожать людей "исключительно славянского этноса".

Игорь Кириллов погиб 17 декабря в результате взрыва возле жилого дома в Москве. Взрывчатка была заложена в самокат. Вместе с Кирилловым погиб его помощник.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что появилось уникальное видео подрыва Кириллова в Москве.

Также "Комментарии" писали о Мальте, которая унизила Захарову.