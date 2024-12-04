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Захарову унизили, аннулировав ей визу, перед вылетом на саммит ОБСЕ

Мальта выдала Захаровой визу, а потом аннулировала ее по «независящим от страны обстоятельствам»

4 декабря 2024, 17:47
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Ткачик Олеся

Стало известно, что официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой аннулировали визу, и она не сможет посетить саммит ОБСЕ, который пройдет на Мальте. Сама Захарова назвала происходящее "кознями Запада".

Захарову унизили, аннулировав ей визу, перед вылетом на саммит ОБСЕ

Мария Захарова

"В этом году СМИД ОБСЕ проходит на Мальте. Мальтийцы выдали визу. Но сегодня, почти прямо перед вылетом… отозвали своё же решение и визу аннулировали, в виде причины указав "независящие от них обстоятельства". Магнитная буря? Астероид в Якутске? Ретроградный Меркурий?" — написала в Телеграме Захарова.

При этом она напомнила, что речь идет о министерском мероприятии той самой ОБСЕ, которая как бы продолжает выступать за свободу передвижения.

"Раньше говорили о "трёх корзинах" ОБСЕ, в рамках которых определялись базовые принципы сотрудничества и взаимодействия на пространстве Организации. Теперь же не осталось ни сотрудничества, ни взаимодействия, а вместо принципов — беспринципность. В эти самые "корзины" ОБСЕ теперь и выбрасывает собственные решения", — заявила Захарова.

Она также рассказала, что вместо встречи в рамках ОБСЕ она посетит детский концерт в Москве.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что российским дипломатам неоднократно аннулировали визы из-за введенных санкций.

При этом известно, что сама Захарова неоднократно попадала в скандалы, так как она позволяет себе далеко не дипломатические высказывания. Например, Захарова не удержалась от комментариев и выдала порцию бреда в сторону украинского руководства по поводу мобилизации в Украине. Поводом для насмешки стала публикация нардепа, члена комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке от партии "Слуга народа" Александра Федиенко относительно приостановления бронирования и мобилизации мужчин с различными заболеваниями.




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Источник: https://t.me/MariaVladimirovnaZakharova/9380
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