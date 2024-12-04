Захарову унизили, аннулировав ей визу, перед вылетом на саммит ОБСЕ

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Ткачик Олеся
Стало известно, что официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой аннулировали визу, и она не сможет посетить саммит ОБСЕ, который пройдет на Мальте. Сама Захарова назвала происходящее "кознями Запада".
Мария Захарова
При этом она напомнила, что речь идет о министерском мероприятии той самой ОБСЕ, которая как бы продолжает выступать за свободу передвижения.
Она также рассказала, что вместо встречи в рамках ОБСЕ она посетит детский концерт в Москве.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что российским дипломатам неоднократно аннулировали визы из-за введенных санкций.
При этом известно, что сама Захарова неоднократно попадала в скандалы, так как она позволяет себе далеко не дипломатические высказывания. Например, Захарова не удержалась от комментариев и выдала порцию бреда в сторону украинского руководства по поводу мобилизации в Украине. Поводом для насмешки стала публикация нардепа, члена комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке от партии "Слуга народа" Александра Федиенко относительно приостановления бронирования и мобилизации мужчин с различными заболеваниями.
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