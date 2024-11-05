В Госдуме России начинают озвучивать все более пессимистические оценки ситуации в войне против Украины. Так, депутат Александр Бородай на съезде организации "Союз русского народа" в Москве открыто говорил о серьезных проблемах в российской армии и в стране в целом из-за так называемой "специальной военной операции" (СВО).

Госдума РФ (фото из открытых источников)

По его словам, общественное единство в России – это миф, ведь в СВО принимает участие только 5-7 миллионов человек, тогда как остальное население дистанцируется от войны, воспринимая его как "чужое дело". Бородай также упомянул, что в Кремле не хватает четкой идеологии для войны в Украине, а также плана на период после ее завершения.

"Есть декларации о единстве, но на самом деле подлинного единства в обществе нет. Это неправда, что оно существует! У нас реально участвует в СВО не более 5-7 миллионов человек, остальные делают вид, что это не их война", — подчеркнул он. .

Депутат отметил, что "все пошло не по плану", и России не удалось реализовать скорую операцию. В этой связи, как он подчеркнул, страна постепенно исчерпывает ресурсы для продолжения боевых действий, что создает все более тяжелое положение для российской стороны.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Россия стремится к союзному государству . Проект Союзного государства между РФ и Беларусью – вызов международной системе безопасности. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

По данным Центра, в Минске 5 ноября проводятся заседания Совета министров Союзного государства России и Белоруссии.

Отмечается, что военное сотрудничество Москвы и Минска представляет угрозу для Украины, а также всей Европы.