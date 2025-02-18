В России в детских садах военнослужащие начали учить дошкольников разбирать автоматы, бросать гранаты и есть солдатскую кашу.

В РФ дошкольников учат воевать. Фото из открытых источников

Как сообщают российские медиа, в российских детсадах начали буквально реализовывать объявленный диктатором Владимиром Путиным "Год защитника отечества".

Сообщается, что дошкольников учат обращаться с оружием. Дети принимают участие в спортивно-патриотических играх под руководством участников вторжения в Украину, которые не стесняются описывать малышей реальные военные действия и условия жизни на фронте.

Отмечается, что в городе Кумертау на юге Башкортостана провели "патриотический урок" для воспитанников детского сада №18 "Светлячок". Его посвятили "дню защитника отечества".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что администрация президента США Дональда Трампа заявила европейским чиновникам, что хочет договориться о прекращении огня в Украине к Пасхе, которое в этом году будут праздновать 20 апреля. Издание называет амбициозными и, возможно, нереалистичными темпы запланированных переговоров в Саудовской Аравии между США и РФ. Bloomberg отмечает, что европейские чиновники работают над новым крупным пакетом помощи Украине, учитывая, что Дональд Трамп настаивает на скорейшем прекращении войны в Украине.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что следующие несколько дней и недель покажут, заинтересован ли российский диктатор Владимир Путин в мире в Украине, заявил госсекретарь США Марко Рубио. "Впереди еще долгий путь. Опять же одним звонком здесь не обойтись, одной встречей здесь не обойтись. Впереди еще много работы. Но я считаю, что даже самое длинное путешествие начинается с первого шага. Увидим, что будет дальше. Надеюсь, что что-то хорошее", — добавил он.

