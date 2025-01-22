Запад до сих пор боится поражения Путина: один из союзников Украины шокировал неприятной правдой

Полноправное членство Украины в НАТО является наиболее эффективной и единственной долгосрочной гарантией безопасности как для нашей страны, так и для всей Европы. Дело в том, что война идет непосредственно на европейском континенте, сказал в комментарии 24 канала министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна.

Владимир Путин

В то же время, министр подчеркнул, что главным вызовом для западных стран является страх перед тем, что произойдет в случае поражения кремлевского диктатора Владимира Путина в войне.

По мнению Тсахкны, членство Украины в НАТО является ключевым элементом обеспечения безопасности Европы.

"Но сначала нам нужно сосредоточиться на том, как мы можем выиграть войну вместе и как Путин может проиграть войну и не бояться этого", — подчеркнул Тсахкна.

При этом министр напомнил, что в конце 1980-х – начале 1990-х годов Запад также испытывал страх по распаду Советского Союза, однако в конечном итоге это привело к положительным изменениям.

Тсахкна подчеркнул значительный прогресс Украины в реформировании и подготовке к вступлению в ЕС. Однако он напомнил, что для присоединения к НАТО необходим консенсус всех 32 стран-членов Альянса.

Министр подчеркнул, что поскольку Украина находится в состоянии активной войны, ее вступление в НАТО будет означать привлечение всего Альянса к боевым действиям.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что президент Владимир Зеленский на конференции в Давосе рассказал, что произойдет, если Украина не получит надлежащих гарантий безопасности, таких как членство в НАТО.



