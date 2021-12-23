Запад должен выдвигать свои условия Путину: что говорят политологи о заявлениях президента РФ

Путин дал понять, что Украина - в центре интересов РФ, фото из открытых источников

Во время эфира ток-шоу "Сегодня" политологи и политики обсудили заявления Путина на ежегодной пресс-конференции по "гарантиям безопасности", предстоящей встрече с Байденом и ситуации на границах Украины.



Заместитель главного редактора российского телеканала "Дождь" Дмитрий Еловский подчеркнул, что Путин мечтает о прямых контактах с США, потому что только это государство он считает "авторитетом".



"Важный сам факт встречи Путина и Байдена в Женеве. Для Путина лидеры Европы – это ставленники Вашингтона, он мечтает о прямых контактах со Штатами. Эта встреча, если она состоится офлайн, может стать гарантом относительного спокойствия между Украиной и Россией", – считает Еловский.



Бывший советник министра внутренних дел Владимир Мартыненко говорит, что нужно украинским политикам начинать объединяться против того, кто не воспринимает демократию, кто показывает силу, стягивая войска на украинские границы. Украинцы должны объединиться вокруг власти в защите своего государства. Следует понимать, что в таких условиях наше государство не должно платить деньги Беларуси за электроэнергию или псевдореспубликам за уголь.

Политолог Анна Малкина отмечает, что в последние годы в отношениях между Россией и США были сложные проблемы и они зашли в тупик.

"Пока в ситуации, которую можно было бы назвать "оттепелью" в отношениях между США и РФ, существует треугольник. Нельзя забывать о центре геополитического влияния — это Китай. РФ на сегодня уступает Китаю. Байден хочет, чтобы Россия, если и не встала на сторону США, то хотя бы заняла позицию нейтралитета в этом треугольнике, поэтому он будет идти на уступки", – пояснила эксперт.

Александр Саенко убежден, что Путин проверяет на прочность Запад, насколько все вместе мы будем объединены вокруг демократических ценностей. Для противостояния нужны две вещи: сильная Украина и коллективно объединенный Запад вместе с Украиной. Европа, США и Украина должны быть общим фронтом против России. Западу нужно быть более активным и выдвигать свои условия к РФ, в том числе и по освобождению Крыма и Донбасса.

Как сообщал портал "Комментарии", Путин не смирился с существованием Украины.

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