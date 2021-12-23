Запад должен выдвигать свои условия Путину: что говорят политологи о заявлениях президента РФ

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Козлова Альбіна
Путин дал понять, что Украина - в центре интересов РФ, фото из открытых источников
Во время эфира ток-шоу "Сегодня" политологи и политики обсудили заявления Путина на ежегодной пресс-конференции по "гарантиям безопасности", предстоящей встрече с Байденом и ситуации на границах Украины.
Заместитель главного редактора российского телеканала "Дождь" Дмитрий Еловский подчеркнул, что Путин мечтает о прямых контактах с США, потому что только это государство он считает "авторитетом".
Политолог Анна Малкина отмечает, что в последние годы в отношениях между Россией и США были сложные проблемы и они зашли в тупик.
Александр Саенко убежден, что Путин проверяет на прочность Запад, насколько все вместе мы будем объединены вокруг демократических ценностей. Для противостояния нужны две вещи: сильная Украина и коллективно объединенный Запад вместе с Украиной. Европа, США и Украина должны быть общим фронтом против России. Западу нужно быть более активным и выдвигать свои условия к РФ, в том числе и по освобождению Крыма и Донбасса.
Как сообщал портал "Комментарии", Путин не смирился с существованием Украины.
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