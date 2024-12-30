Запад категорически против распада России: что мечтает получить

На Западе не хотят, чтобы Россия развалилась, считает дипломат, бывший министр иностранных дел Владимир Огрызко. По его мнению, западным политикам было бы хорошо, если бы что-то заморозилось на определенном этапе, чтобы Россия сохранилась, чтобы режим Путина сменился режимом условной Юлии Навальной, которую теперь считают "царицей либеральной оппозиции", способной изменить Россию.

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"И хотя это полный абсурд, на Западе в этот бред верят не меньше, чем в начале 90-х, когда говорили о демократе Ельцине", — отметил Огрызко.

Поэтому, говорит он, сценарий распада России на Западе не обсуждается. По его информации, для западных политиков эта тема абсолютно неподъемна, они не понимают, что выиграют от этого. Огрызко добавил, что тезис о "прекрасной России будущего" очень заходит некоторым западным политикам, и они верят в эту нереалистичную сказку.

"Поэтому идея о распаде РФ для Запада пока не реалистична. Но это ничего не значит, ведь перед развалом СССР западные лидеры тоже говорили, что ни в коем случае не распад, нужно подписать новый союзный договор и быть с Горбачевым. И что из этого вышло – нет ни СССР, ни Горбачева, ни тех лидеров, которые об этом говорили. Объективная история – злая дама, и она наказывает тех, кто не понимает ее законов развития. Поэтому думаю, что Россия развалится, это объективный процесс. Вопрос только во времени", — подчеркнул Огрызко.

При этом он не верит, что РФ сможет начать войну против НАТО, поскольку у нее нет для этого ресурса.

"Два-три натовских эсминца сделают залп по территории России – и от нее ничего не останется. Какая война с НАТО? Это фантазии, блеф и шантаж, которыми россияне пугают Запад. А на Западе пугаются и говорят, что на них могут напасть. Господи, но кроме ядерного оружия в России уже ничего не осталось! Да и не известно, насколько его ядерное оружие эффективно. К тому же никто даже из самых шальных в Кремле никогда не даст Путину нажать эту кнопку, потому что это будет означать конец для них лично", — считает Огрызко.

Поэтому, добавил дипломат, когда говорят о войне России против НАТО, это звучит очень наивно.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , почему в РФ категорически против того, чтобы Украина получила гарантии безопасности.



