Запад может начать жить под диктовку России: когда это произойдет

Если Запад "не готов" к распаду России, скоро ему придется жить под диктовку России, отметил член Украинского центра Международного ПЭН-клуба Алексей Паныч.

Запад и Россия

По его словам, третьего варианта в будущем нет.

"Приручить", "одомашнить" и "перевоспитать" этого людоеда невозможно; сколько он будет существовать, столько будет жрать дальше. Сначала, конечно, своих ближайших соседей. Но, когда сожрет соседей, будет множество дополнительных оснований диктовать Западу (и прежде всего ЕС) свои условия", — считает Паныч.

Проблема в том, подчеркивает эксперт, что и западные избиратели, и даже западные элиты сегодня катастрофически далеки от осознания этой перспективы.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что нерешительность Запада, не желающего проигрыша России, стимулирует кремлевского диктатора навязывать свою волю. Теперь россияне вернулись в ультиматум 2021 года, об этом заявил политолог Петр Олещук со ссылкой на слова министра иностранных дел страны-агрессора Сергея Лаврова. Он отметил, что слова о так называемых "гарантиях безопасности для России с 2021 года" — это как раз об ультиматуме возвращения НАТО в рамки времен "Холодной войны". В этом контексте Олещук напомнил, что перед вторжением в Украину россияне произносили ультиматумы не украинцам, а всему "Западу".

Также "Комментарии" рассказывали , что США воздерживаются от предоставления Украине разрешения использовать свое оружие для ударов по территории России, опасаясь возможных последствий распада Российской Федерации. Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов, комментируя недавнее заявление США, подтверждающее, что новых ограничений на использование американского оружия не будет даже в случае участия войск КНДР в боевых действиях в Украине.



