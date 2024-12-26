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Ткачик Олеся
Министр иностранных дел страны-агрессора России Сергей Лавров сообщил, что якобы Франция несколько раз предлагала Кремлю начать переговоры по Украине, но без участия самой Украины.
Макрон и Путин
При этом глава МИД РФ заявил, что Россия не отказывается от контактов и готова послушать предложения от французской стороны.
Впрочем, Лавров обратил внимание на то, что именно Франция одна из тех стран, которая активно поддерживает Украину в войне.
То есть, добавил глава МИД страны-агрессора, Франция якобы демонстрирует двусмысленное поведение.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Россия не удовлетворена обсуждениями возможного перемирия в Украине, заявил министр иностранных дел страны-агрессора РФ Сергей Лавров. По его словам, Москве требуются надежные юридически обязательные гарантии, а не временное прекращение боевых действий.
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