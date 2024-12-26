Запад отказывается от базового принципа в вопросе Украины: какое предложение получила РФ

Министр иностранных дел страны-агрессора России Сергей Лавров сообщил, что якобы Франция несколько раз предлагала Кремлю начать переговоры по Украине, но без участия самой Украины.

Макрон и Путин

"Несколько раз были по закрытым каналам обращения наших французских коллег — давайте мы поможем наладим диалог по украинскому вопросу. Кстати, без всякой Украины. Просто вот диалог по украинскому вопросу. Как бы в нарушение принципа, который Запад постоянно повторяет о том, что ни слова об Украине без Украины", — заявил Лавров.

При этом глава МИД РФ заявил, что Россия не отказывается от контактов и готова послушать предложения от французской стороны.

Впрочем, Лавров обратил внимание на то, что именно Франция одна из тех стран, которая активно поддерживает Украину в войне.

"Параллельно с этим Франция выступает главным инициатором направления так называемых миротворческих войск в Украину. Готовит на своей территории боевые подразделения ВСУ Напрямую заявляет, что нужно продолжать долбить Россию и добиться того, чтобы Украина подготовилась к переговорам с более сильных позиции", — сказал Лавров.

То есть, добавил глава МИД страны-агрессора, Франция якобы демонстрирует двусмысленное поведение.

"Оно не вызывает стремления серьезно относится к тому, что происходит по инициативе наших французских коллег", — добавил Лавров.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Россия не удовлетворена обсуждениями возможного перемирия в Украине, заявил министр иностранных дел страны-агрессора РФ Сергей Лавров. По его словам, Москве требуются надежные юридически обязательные гарантии, а не временное прекращение боевых действий.



