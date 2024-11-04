Запад потерял время и возможность: РФ одержала важную победу и пойдет дальше

Европа упустила возможность подготовиться к войне с Россией, которую дала ей Украина, и теперь РФ попытается использовать шанс разрушить НАТО из-за методов гибридной войны. Об этом пишет старший научный сотрудник и старший советник Центра анализа европейской политики (CEPA) Эдвард Лукас.

Россия

"Украина еще не побеждена, но Россия уже одержала главную победу над Западом," — отмечает Лукас в своей статье на сайте CEPA.

Эксперт убежден, что Кремль не ограничится агрессией против Украины и следующим шагом РФ станут страны Балтии. Несмотря на то, что российская армия истощена войной против Украины, Лукас считает, что Россия сможет быстро восстановить свои силы.

Лукас утверждает, что нападение на НАТО будет носить иной характер, чем война в Украине. Вместо захвата территорий, Россия попытается подорвать доверие к НАТО. По его мнению, агрессия против стран Балтии поставит перед Альянсом вызов в виде российского Калининграда, который усложнит оборону региона. В то же время он отмечает, что реакция Запада на войну в Украине показывает нерешительность лидеров.

"В любом случае ограниченный ответ [на российскую агрессию] будет означать конец НАТО. Одной жертвой будет единство. Еще большей потерей будет доверие к альянсу. Даже небольшой, символический российский рейд на территорию НАТО, который останется безнаказанным, будет означать конец гарантии коллективной безопасности. Это будет окончательный триумф Путина", – убежден аналитик.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что сейчас страны Запада находятся на "шпагате" — с одной стороны хотят помочь Украине, но с другой стороны уменьшают помощь, которая крайне нужна фронту. И именно этим "окном возможностей" активно пользуется РФ.



