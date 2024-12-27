В 90-х годах прошлого века Запад допустил серьезную ошибку, поверив, что Россия может стать частью демократического мира, об этом в эфире "Эспрессо" заявил дипломат, бывший министр иностранных дел Владимир Огрызко.

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По его словам, в начале 90-х на Западе действительно верили, что Россия сможет присоединиться к демократическому сообществу. Это, говорит эксперт, была роковая ошибка, последствия которой проявлялись вплоть до 24 февраля 2022 года.

"Только после этот миф начал выветриваться из председателей западных руководителей. К величайшему сожалению это выветривание идет очень медленно. Впрочем, все же процесс продолжается. Мне кажется, что все происходящее в 2024 году способствовало тому, чтобы этот процесс выветривания ошибочных взглядов о России шел гораздо быстрее. Это не всегда удавалось. Не все это хотят понимать, не всем это экономически выгодно, не все страны независимы от Москвы и т.д.", — объяснил Огрызко.

Дипломат также отметил, что часть партнеров Украины не оказывает достаточной помощи из-за предубеждения, страхов или экономических выгод, которые они получают от сотрудничества с Россией.

"Часто очень сложно пробивать стену из предубеждений. Это титаническая работа, состоящая из многих факторов. И могли бы мы получить быстрый результат в этой войне мне неизвестно. К примеру, взять Германию, которая оказывает Украине просто колоссальную помощь. Впрочем, неужели в Берлине не могут переступить из-за предрассудков и собственных страхов и предоставить Украине то оружие, которое позволит уничтожать военные цели на территории РФ, которое нам угрожает. И это только один пример", — подытожил Огрызко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Россия с треском провалила "СВО".



