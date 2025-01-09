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Запутались в версиях: в РФ опозорились цинично оправдывая удар по Запорожью

Это стандартная тактика кремлевской пропаганды.

9 января 2025, 16:26
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Автор:
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Лиля Воробьева

В Российской Федерации начали оправдывать ракетный удар по Запорожью, который привел к гибели 13 человек и ранению еще 113. Возглавляющий комиссию Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета коллаборант Владимир Рогов заявил, что целью атаки были цехи корпорации "Мотор Сич". Однако он утверждает, что российские фугасные авиабомбы якобы были сбиты украинской противовоздушной обороной.

Запутались в версиях: в РФ опозорились цинично оправдывая удар по Запорожью

Удар РФ по Запорожью (фото из открытых источников)

Российские пропагандистские издания, такие как "Московский комсомолец" и "Российская газета", сообщили, что пожар в городе вызвало "высокоточное" попадание в предприятие.

Эта противоречивая риторика типична для российской пропаганды, которая пытается оправдать преступления против мирного населения. С одной стороны, российские официальные лица обвиняют Украину в жертвах среди гражданских, а с другой — отмечают "успех" поражения военных объектов. Соответствующая дезинформационная тактика направлена на манипулирование общественным мнением как в России, так и за ее пределами.

Украина неоднократно отмечала, что российские обстрелы являются прямым нарушением международного гуманитарного права, направленным на устрашение мирного населения и разрушение инфраструктуры.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что с людьми в Запорожье после авиаудара . Травматические ампутации конечностей, проникающие и осколочные ранения, травмы глаз и контузии – такие ранения диагностировали запорожские медики пострадавшим от вражеской атаки. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров.

В медицинских учреждениях областного центра остаются 66 человек. Из них 11 в тяжелом состоянии – в отделениях интенсивной терапии. Другие пострадавшие госпитализированы в состоянии средней тяжести. Еще 47 человек, в том числе получившая контузию 13-летняя девочка на амбулаторном лечении. Общее количество раненых увеличилось до 116 человек.



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