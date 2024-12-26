Зарабатывает на "Орешник": Путин заставил Лукашенко физически работать на саммите в России (ФОТО)

На очередном саммите Путина, проходившем в эти дни в Санкт-Петербурге, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко взялся рубить дрова возле дома, в котором он остановился. При этом "отец" к работе надел шапку для бани. Ответные кадры Лукашенко за работой появились в пропагандистском паблике "Пул первого".

Владимир Путин и Александр Лукашенко (фото из открытых источников)

Между тем, в Сети активно высмеивают странный образ Лукашенко и предполагают, что организация саммита была настолько плохой, что ему самому пришлось взять топор в руки. Вместо того чтобы ездить на лыжах, как планировал Лукашенко. Другие смеются, что так он зарабатывает на "Орешник".

Комментируя российским пропагандистам свой визит, Лукашенко сообщил журналисту "России 1" Павлу Зарубину, который взял с собой в поездку в Россию горные лыжи, но подвела погода.

"Я взял с собой лыжи горные, но в такой каше с моим весом я знаю, что это непросто. Поэтому была альтернатива, целый прицеп дров, я хорошо сегодня потрудился",- взялся хвастались Лукашенко.

Позже пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт принялась объяснять, почему Лукашенко колол дрова перед заседанием ВЭЭС и что это за белая шапочка, которую все обсуждают.

"Я удивляюсь, что вы удивлены, потому что для президента это абсолютный стандарт. Дома и чаще всего на выезде, когда есть возможность, не всегда она есть, разные бывают обстоятельства, места жительства и тд. Если возможность есть, а здесь она есть — природа , сезонный курорт, погода немного подвела с горнолыжкой, хотя президент брал с собой и форму, и лыжи, по погоде, как вы видите, не очень она способствовала",- принялась оправдывать она странный поступок Лукашенко.

Также пропагандисты начали спрашивать и обратили внимание на странную шапку. "Это банная шапочка": спросили они?

"Да, она просто удобная. Сырая погода", — ответила та.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Лукашенко после ссоры принялся мириться с Арменией. После того, как недавно Пашинян подверг критике поддержку Минском Азербайджана в рамках ОДКБ. А Белоруссия чуть не отозвала посла Еревану. Лукашенко взялся раздавать комплименты Пашиняну на очередной встрече во время саммита ЕАЭС, чтобы как-то наладить диалог. Видео, где Лукашенко раздает комплименты премьеру Армении, публикуют российские пропагандисты.