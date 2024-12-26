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Зарабатывает на "Орешник": Путин заставил Лукашенко физически работать на саммите в России (ФОТО)

В Сети все смеются над странной шапкой, которая была у Лукашенко, когда он рубит дрова

26 декабря 2024, 20:25
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Лиля Воробьева

На очередном саммите Путина, проходившем в эти дни в Санкт-Петербурге, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко взялся рубить дрова возле дома, в котором он остановился. При этом "отец" к работе надел шапку для бани. Ответные кадры Лукашенко за работой появились в пропагандистском паблике "Пул первого".

Зарабатывает на "Орешник": Путин заставил Лукашенко физически работать на саммите в России (ФОТО)

Владимир Путин и Александр Лукашенко (фото из открытых источников)

Между тем, в Сети активно высмеивают странный образ Лукашенко и предполагают, что организация саммита была настолько плохой, что ему самому пришлось взять топор в руки. Вместо того чтобы ездить на лыжах, как планировал Лукашенко. Другие смеются, что так он зарабатывает на "Орешник".

Зарабатывает на ”Орешник”: Путин заставил Лукашенко физически работать на саммите в России (ФОТО) - фото 2
Зарабатывает на ”Орешник”: Путин заставил Лукашенко физически работать на саммите в России (ФОТО) - фото 3

Комментируя российским пропагандистам свой визит, Лукашенко сообщил журналисту "России 1" Павлу Зарубину, который взял с собой в поездку в Россию горные лыжи, но подвела погода.

"Я взял с собой лыжи горные, но в такой каше с моим весом я знаю, что это непросто. Поэтому была альтернатива, целый прицеп дров, я хорошо сегодня потрудился",- взялся хвастались Лукашенко.

Позже пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт принялась объяснять, почему Лукашенко колол дрова перед заседанием ВЭЭС и что это за белая шапочка, которую все обсуждают.

"Я удивляюсь, что вы удивлены, потому что для президента это абсолютный стандарт. Дома и чаще всего на выезде, когда есть возможность, не всегда она есть, разные бывают обстоятельства, места жительства и тд. Если возможность есть, а здесь она есть — природа , сезонный курорт, погода немного подвела с горнолыжкой, хотя президент брал с собой и форму, и лыжи, по погоде, как вы видите, не очень она способствовала",- принялась оправдывать она странный поступок Лукашенко.

Также пропагандисты начали спрашивать и обратили внимание на странную шапку. "Это банная шапочка": спросили они?

"Да, она просто удобная. Сырая погода", — ответила та.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Лукашенко после ссоры принялся мириться с Арменией. После того, как недавно Пашинян подверг критике поддержку Минском Азербайджана в рамках ОДКБ. А Белоруссия чуть не отозвала посла Еревану. Лукашенко взялся раздавать комплименты Пашиняну на очередной встрече во время саммита ЕАЭС, чтобы как-то наладить диалог. Видео, где Лукашенко раздает комплименты премьеру Армении, публикуют российские пропагандисты.



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Источник: https://t.me/youlistenedmayak/34848
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