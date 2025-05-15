logo

BTC/USD

103740.77

ETH/USD

2586.02

LTC/USD

99.09

USD/UAH

41.70

EUR/UAH

46.95

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Захарова в истерике ответила, когда могут начаться переговоры в Стамбуле
commentss НОВОСТИ Все новости

Захарова в истерике ответила, когда могут начаться переговоры в Стамбуле

Захарова уже традиционно набросилась с безумными обвинениями в Украину

сегодня, 18:21
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Представитель главного российского дипломатического ведомства сделай новую истерику вокруг начала переговоров в Стамбуле. Захарова начала комментировать информацию о том, почему время начала переговоров с делегацией Украины еще не определено, и они могут стартовать в пятницу

Захарова в истерике ответила, когда могут начаться переговоры в Стамбуле

Мария Захарова (фото из открытых источников)

Как всегда, она с оскорблениями повторила заезженные фразы российской пропаганды о том, что РФ готова к переговорам, а Украина – нет.

"Профессионалы прибыли, они готовы к работе. Господин Мединский делает регулярные комментарии. Нужно просто западникам прекращать эту истерику, брать себя в руки. Брать в руки своих подопечных киевского режима и сажать их за стол тех же переговоров, о которых они говорили столько недель", — заявила она.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский заявил, что не будет бегать по миру за Путиным , но имеет другой план. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что основная цель переговоров в Стамбуле — прекращение огня. Такое заявление он сделал под свой брифинг после переговоров с президентом Эрдоганом.

По словам президента Украины, ему, главе СБУ и начальнику Генштаба ВСУ нечего делать в Стамбуле, поскольку Владимир Путин на переговоры не приехал. Зеленский также пригрозил, что если Россия не продемонстрирует готовность к завершению войны, Украина попросит США, Евросоюз и страны глобального Юга ввести против РФ жесткие санкции.

"Нужно встречаться с Путиным, мы здесь, в Анкаре, но его нет ни здесь, ни в Стамбуле. Мы не можем бегать по миру и искать его", — добавил Зеленский.

Он также обвинил РФ в неуважении к Украине, а также США и Турции как посредников.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости