Представитель главного российского дипломатического ведомства сделай новую истерику вокруг начала переговоров в Стамбуле. Захарова начала комментировать информацию о том, почему время начала переговоров с делегацией Украины еще не определено, и они могут стартовать в пятницу

Мария Захарова (фото из открытых источников)

Как всегда, она с оскорблениями повторила заезженные фразы российской пропаганды о том, что РФ готова к переговорам, а Украина – нет.

"Профессионалы прибыли, они готовы к работе. Господин Мединский делает регулярные комментарии. Нужно просто западникам прекращать эту истерику, брать себя в руки. Брать в руки своих подопечных киевского режима и сажать их за стол тех же переговоров, о которых они говорили столько недель", — заявила она.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский заявил, что не будет бегать по миру за Путиным , но имеет другой план. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что основная цель переговоров в Стамбуле — прекращение огня. Такое заявление он сделал под свой брифинг после переговоров с президентом Эрдоганом.

По словам президента Украины, ему, главе СБУ и начальнику Генштаба ВСУ нечего делать в Стамбуле, поскольку Владимир Путин на переговоры не приехал. Зеленский также пригрозил, что если Россия не продемонстрирует готовность к завершению войны, Украина попросит США, Евросоюз и страны глобального Юга ввести против РФ жесткие санкции.

"Нужно встречаться с Путиным, мы здесь, в Анкаре, но его нет ни здесь, ни в Стамбуле. Мы не можем бегать по миру и искать его", — добавил Зеленский.

Он также обвинил РФ в неуважении к Украине, а также США и Турции как посредников.

