Зашел в море и начал задыхаться: Кадыров чуть не утонул в Турции

Глава Чечни Рамзан Кадыров чуть не утонул на одном из турецких курортов в Бодруме.

Рамзан Кадыров (фото из открытых источников)

Как сообщает турецкое издание GZT.com, инцидент произошел во время купания в море. Кадырова вытащили на берег представители береговой охраны и доставили в больницу каретой скорой помощи. По данным медиков, его жизни ничего не угрожает.

Происшествие случилось около полудня на территории пятизвездочного отеля в районе Кайнар в Бодруме. По имеющейся информации, Рамзан Кадыров вошел в воду, после чего внезапно начал задыхаться. Находившиеся неподалеку полицейские заметили это и сразу вызвали экстренные службы. Медики прибыли оперативно и предоставили Кадырову первую помощь.

Пока он находится в больнице, и, по сообщениям СМИ, его состояние оценивают как стабильное. Некоторое время он находился под наблюдением врачей, после чего самочувствие улучшилось.

Стоит отметить, что в этом районе расположено несколько отелей с отдельными виллами и частными причалами для яхт.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Чеченской Республике 27 июня прошла официальная свадебная церемония 17-летнего Адама Кадырова — сына главы региона Рамзана Кадырова.

Согласно данным медиа, празднование проходит на первый день исламского месяца Мухаррам, с которого в этом году начался мусульманский Новый год (26 июня). Среди приглашенных – влиятельные гости, в том числе представители стран Ближневосточного региона. Подготовительные мероприятия к свадьбе Адама Кадырова длились несколько месяцев. Власти Чечни стремились превратить событие в масштабное событие не только семейного, но и политического значения. Факт празднования подтвердила сестра жениха.