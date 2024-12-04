"Застрелишься?": Кадыров рассказал, как поиздевался над украинским пленником (ВИДЕО)

Рамзан Кадыров, ставленник Кремля в Чечне, во время прямой линии в Грозном сделал циничное заявление, адресованное украинскому военнопленному, предложив ему застрелиться. Об этом говорит видео, опубликованное в российских Telegram-каналах.

Рамзан Кадыров (фото из открытых источников)

На встречу с жителями региона охрана Кадырова привезла 12 украинских пленников. В своем выступлении он традиционно повторял российскую пропаганду, обвиняя Украину в войне из-за якобы подчинения США и НАТО.

"Ушел воевать против России, поверил американцам. Россияне и украинцы всегда были братьями. Пошел против своего народа, защищая интересы американские, натовские. И в результате попал в плен. Лучше бы умер там, чем попасть в плен", — заявил Кадыров.

Впоследствии он обратился к одному из пленных со словами: "Я тебе дам сейчас пистолет, застрелишься?" Пленный ответил отказом.

Кадыров также посетил тюрьму, где содержатся украинские военнопленные, и повторил свою предварительную идею использовать их как живой щит для защиты стратегических объектов. "Надо их на объектах, снятых американскими спутниками, на крыши поставить их всех. Пусть охраняют нашу территорию", — сказал он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Кадыров обратился к Трампу . Глава Чечни Рамазан Кадыров обратился к избранному президенту США Дональду Трампу и призвал его выполнить обещание, которое он дал во время избирательной кампании — завершить войну в Украине через 24 часа. По словам Кадырова, это докажет всему миру, что Трамп мужчина.

Сегодня в столице Чечни раздался взрыв — сообщалось об ударе дроном. Российские СМИ сообщали об атаке БПЛА и опубликовали видео с камер слежения и фото последствий. По данным изданий атака произошла примерно в 04:50, а целью был полк полиции специального назначения имени Ахмата Кадырова.

