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Завербованный Украиной россиянин готовил теракт в Подмосковье: детали

В РФ сообщили, что якобы предотвратили убийство курсантов в общежитии в Подмосковье

сегодня, 11:43
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Ткачик Олеся

Федеральная служба безопасности РФ сообщила о задержании военного, который по версии российских спецслужб якобы планировал теракт в общежитии для курсантов военных вузов в Подмосковье. Об этом сообщает российское агентство РИА Новости со ссылкой на ФСБ.

Завербованный Украиной россиянин готовил теракт в Подмосковье: детали

ФСБ

В частности, по данным силовиков страны-агрессора, задержанный является военнослужащим министерства обороны России, которого якобы завербовали украинские спецслужбы. Его схватили во время извлечения из тайника компонентов для изготовления взрывчатки. В ФСБ утверждают, что мужчина причастен к подготовке взрыва именно в общежитии, где проживают курсанты.

Правоохранители также заявили, что в мобильном телефоне подозреваемого якобы нашли переписку с так называемым "украинским куратором", в которой, по их словам, обсуждались детали запланированного преступления.

Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело по статьям о подготовке теракта и незаконном хранении взрывчатых веществ.

Представительница Следственного РФ Светлана Петренко сообщила, что задержанному 49 лет и его уже допросили. По ее словам, он входил в террористическую организацию, запрещенную на территории России.

Кроме того, в ФСБ обнародовали видеодопрос, на котором, как утверждают в пропагандистских медиа, мужчина признается, что должен был совершить самоподрыв у одной из воинских частей в Подмосковье. Он также рассказал, что украинские кураторы пообещали ему эвакуацию детей в страны Запада.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Россия вербует украинцев для совершения терактов, а затем убивает их с поличным.




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Источник: https://www.gazeta.ru/
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