Завершился разговор Трампа и Путина: глава Кремля вышел к прессе, что он сказал

19 мая ужин, завершился разговор Трампа и Путина. После этого глава Кремля вышел в российские СМИ.

Дональд Трамп и Путин (фото из открытых источников)

Путин сообщил, что провел разговор с Трампом, он продолжался более 2 часов.

-Трамп в разговоре высказал свою позицию по прекращению огня, сказал Путин;

-Прекращение огня с Украиной возможно после достижения соответствующих договоренностей, заявил Путин;

-В меморандум РФ и Украины могут войти вопросы прекращения огня и принципы урегулирования, заявил Путин;

-восстановление контактов в Стамбуле свидетельствует о том, что стороны "в целом на правильном пути", отметил президент РФ;

-РФ и Украина должны найти компромиссы, устраивающие обе стороны, заявил Путин;

-РФ готова работать с Киевом над меморандумом о грядущем мирном договоре, заявил президент России;

-Путин сообщил, что Песков или Ушаков разъяснят позже детали разговора, состоявшегося с Трампом;

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Вэнс озвучил, что Трамп предложит Путину в обмен на мир в Украине. США предлагают размораживание отношений России со всем миром в обмен на мир в Украине. Таким всегда было предложение Вашингтона, сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс, общаясь с прессой в самолете Air Force Two.

"Размораживание отношений между Россией и остальным миром имеет много экономических выгод, но вы не получите этих выгод, если сможете продолжать убивать много невинных людей. Если вы готовы остановить убийства, США готовы быть партнером в деле мира", — заявил вице-президент США.