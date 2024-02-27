Заводы работают на полную мощность. Стало известно, сколько снарядов России передала КНДР

По словам Шин Вон Сика, Северная Корея продолжает активно работать на Россию и производит для нее, в частности, снаряды. Как утверждает министр, оборонные заводы в КНДР работают в полную мощность.

Снаряды с КНДР

Министр говорит, что в Северной Корее наблюдается нехватка электроэнергии, поэтому заводы работают на 30% мощности, но это не касается тех предприятий, которые производят боеприпасы для России. Отдельные из них, говорит Шин Вон Сок, работают на полную мощность.

Корейский министр обороны утверждает, что после прошедших в сентябре прошлого года договоренностей между КНДР и Россией в страну-агрессора было отправлено 6,7 тыс. контейнеров, которые могут вместить около 3 млн артиллерийских снарядов калибра 152 мм или 500 тыс. снарядов калибра 122 мм.

При этом Россия предоставляет Северной Корее сырье и запчасти, необходимые для производства оружия. Кроме того, РФ поставляет КНДР товары первой необходимости, а также продовольствие.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что КНДР поставила России 1,5 млн. боеприпасов производства 1970-1980-х годов сомнительного качества. Такую информацию озвучил представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий. По его словам, Северной Корее выгодно работать с Россией. Она отдает старое, просит нарастить производство у себя и просит определенные технологии, в частности ракетные, технологии для изготовления подлодок, для того, чтобы развивать свой оборонно-промышленный комплекс.

Кроме того, появилась информация, что Иран уже якобы отправил России 400 баллистических ракет класса "земля-земля". Речь, вероятно, идет о Fateh-110 и Zolfaghar, которые могут стать большой проблемой для украинской противовоздушной обороны.





