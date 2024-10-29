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Заводы Rheinmetall строят сверхбыстрыми темпами в Украине: появилась реакция Кремля

У Путина угрожают бить по заводам Rheinmetall в Украине

сегодня, 13:18
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Кравцев Сергей

В Москве отреагировали на строительство заводов германского концерна Rheinmetall в Украине. Их назвали законной целью для ударов русской армии. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении пресс-секретаря российского диктатора Владимира Путина Дмитрия Пескова.

Заводы Rheinmetall строят сверхбыстрыми темпами в Украине: появилась реакция Кремля

Дмитрий Песков. Фото из открытых источников

Отвечая на вопрос журналиста о том, есть ли построенный завод Rheinmetall в Украине законной целью российских войск, как и любой другой оборонный завод на территории страны, Дмитрий Песков ответил: "Конечно, да".

Читайте на портале "Комментарии" — известный во всем мире немецкий оборонный концерн Rheinmetall планирует запустить свой завод в Украине в 2024 году, а через полгода после запуска – сделать там первый бронетранспортер Fuchs. Такое заявление сделал гендиректор компании Армин Паппергер, пишет Reuters.

Паппергер отметил, что компания ожидает, что к началу следующего года сможет заключить с Украиной соглашение о производстве бронетранспортеров Fuchs и боевых машин пехоты Lynx. "После подписания контракта мы хотим завершить с первым Fuchs в течение шести-семи месяцев, а с первым Lynx в течение 12-13 месяцев", – сообщил руководитель Rheinmetall. Он отметил, что компания планирует производить Fuchs в Украине уже с конца лета 2024 года.

Что касается БМП, то придется подождать до лета 2025 года. При этом о производстве танков Panther пока речь не идет.

Также издание "Комментарии" сообщало – немецкий вооруженный концерн Rheinmetall не планирует отказываться от планов строительства завода в Украине, несмотря на угрозы России уничтожить завод, как только он начнет функционировать.




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