Российская киноактриса Анастасия Заворотнюк , ушедшая из жизни в ночь на 30 мая 2024 года, еще три года назад указала, как будут распределять ее имущество после смерти.

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев (фото из открытых источников)

Как информируют пропагандисты из российских СМИ, артистка знала, что шансов у нее не осталось, поэтому уладила все вопросы своего наследия вперед, чтобы родные не имели между собой конфликтов.

Элитные автомобили киноактриса переписала на свою маму. Дом в поселке Крекшино, где Анастасия жила с мужем-фигуристом Петром Чернышевым, она разделила между своими старшими детьми – Анной и Майклом. Поговаривают, что мужчине актриса, словно, не оставляла ничего.

Особняк размером 632 квадратных метра оценили ориентировочно в 160 млн рублей (около 2 млн долларов).

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что умерла российская актриса из сериала "Моя прекрасная няня". Известная актриса Анастасия Заворотнюк, ставшая популярной благодаря главной роли в сериале "Моя прекрасная няня", скончалась на 53-м году жизни. Об этом сообщила семья актрисы.

У Анастасии Заворотнюка диагностировали злокачественную опухоль головного мозга примерно пять лет назад, после чего она перестала появляться на публике. По словам семьи, актриса скончалась ночью после "долгой и тяжелой борьбы" с болезнью. Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года и получила широкую известность благодаря своим талантам актрисы и телеведущей. Она известна не только своей работой в кино и телевидении, но и активной общественной позицией.

Актриса была трижды замужем. Ее третий брак был с фигуристом Петром Чернышевым, от которого она родила дочь Милу в 2018 году, вскоре после чего и была обнаружена ее болезнь.

