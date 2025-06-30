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"Заядлый русофоб": в Кремле отреагировали на заявление Грэмма о поддержке Трампом санкций против России

Дмитрий Песков ответил на заявление Линдси Грэма о поддержке Дональдом Трампом санкций против России.

30 июня 2025, 14:14
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Slava Kot

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Москве приняли во внимание заявление сенатора-республиканца Линдси Грэма о поддержке президентом США Дональдом Трампом новых санкций против России.

"Заядлый русофоб": в Кремле отреагировали на заявление Грэмма о поддержке Трампом санкций против России

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Дмитрий Песков во время брифинга в Кремле ответил на слова Линдси Грэмма по поводу новых американских санкций против России.

"Мы приняли его к сведению. Позиции сенатора нам хорошо известны, они хорошо известны всему миру", — сказал Песков.

Спикер Кремля назвал Грэма "заядлым русофобом", который уже давно бы ввел санкции против России. Однако Песков подчеркнул, что окончательное решение принимает Дональд Трамп.

"Он принадлежит к группе таких заядлых русофобов. Была бы его воля, эти санкции были бы введены давно. Помогло бы это урегулированию? Вопрос, которым должны задаваться те, кто инициирует такие события", — сказал Песков.

Ранее Линдси Грэма заявил о "большом прорыве" в отношении американских санкций против России. По его словам, в начале июля Конгресс США примет соответствующий закон. Сам Трамп не комментировал слова Грэма.

Напомним, что законопроект по санкциям против РФ за отказ от перемирия предусматривает 500% пошлин на импортируемые товары из стран, покупающих российскую нефть. Весной его поддержала Палата представителей, но после этого он не продвинулся в Конгрессе для голосования.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Зеленского ответили на заявление Кремля о переговорах. Представитель Путина заявил, что это зависит от позиции Украины.

Также "Комментарии" писали, что госсекретарь США Марко Рубио назвал единственную причину, почему Трамп не принимает санкции против России.



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