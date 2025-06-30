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Slava Kot
Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Москве приняли во внимание заявление сенатора-республиканца Линдси Грэма о поддержке президентом США Дональдом Трампом новых санкций против России.
Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников
Дмитрий Песков во время брифинга в Кремле ответил на слова Линдси Грэмма по поводу новых американских санкций против России.
Спикер Кремля назвал Грэма "заядлым русофобом", который уже давно бы ввел санкции против России. Однако Песков подчеркнул, что окончательное решение принимает Дональд Трамп.
Ранее Линдси Грэма заявил о "большом прорыве" в отношении американских санкций против России. По его словам, в начале июля Конгресс США примет соответствующий закон. Сам Трамп не комментировал слова Грэма.
Напомним, что законопроект по санкциям против РФ за отказ от перемирия предусматривает 500% пошлин на импортируемые товары из стран, покупающих российскую нефть. Весной его поддержала Палата представителей, но после этого он не продвинулся в Конгрессе для голосования.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Зеленского ответили на заявление Кремля о переговорах. Представитель Путина заявил, что это зависит от позиции Украины.
Также "Комментарии" писали, что госсекретарь США Марко Рубио назвал единственную причину, почему Трамп не принимает санкции против России.