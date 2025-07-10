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Заявление генсека ООН по Запорожской АЭС вывело из себя Кремль: циничное заявление

В Министерстве иностранных дел РФ отреагировали на слова Гутерреша по поводу российских ударов, которые привели к перебоям с электроснабжением на ЗАЭС

10 июля 2025, 11:25
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Клименко Елена

Министерство иностранных дел России довольно резко отреагировало на заявления генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, предупредившего об угрозе ядерной безопасности на Запорожской атомной электростанции из-за российских атак. В официальном заявлении МИД РФ эти высказывания были названы "провокационными" и проявлением политической предвзятости и узости мышления.

Заявление генсека ООН по Запорожской АЭС вывело из себя Кремль: циничное заявление

Фото: из открытых источников

Российское ведомство исключает предположение о причастности РФ к созданию проблем с безопасностью ЗАЭС, считая такие обвинения абсурдными. В то же время в МИДе заявляют, что сам Гутерреш и его команда систематически дискредитируют Россию, которая якобы придерживается международного гуманитарного права.

Российский МИД призвал чиновников ООН прекратить распространять "фейки" и занять нейтральную позицию по вопросу ЗАЭС.

Напомним, что 4 июля в результате атаки российских окупантов на Запорожскую АЭС произошел блекаут из-за повреждения линии электропередач, поддерживавшей уровень радиационной безопасности. Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что с начала полномасштабной войны ЗАЭС уже пережила восемь полных отключений электроснабжения.

Генсек ООН Антониу Гутерреш резко осудил российские атаки на Украину, отметив опасность, которую они создают для ядерной безопасности.

Как уже писали "Комментарии", Россия продолжает активно использовать тактику ночных массированных ударов, фокусируясь на 1-3 регионах для максимального эффекта от атак. В то же время враг значительно нарастил количество боевых беспилотников "Шахед", что приводит к увеличению масштабов разрушений. Об этом в комментарии Радио NV заявил военный эксперт и бывший пресс-секретарь Генштаба ВСУ Владислав Селезнев, комментируя ночной обстрел Киева.



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