Заявления Путина о нежелании воевать с НАТО: в ISW ответили к чему готовится диктатор

Заявления российского диктатора Владимира Путина о том, что Россия не заинтересована во вторжении в НАТО, очень похожи на настойчивые заявления Кремля в конце 2021 и начале 2022 года – в том числе и накануне 24 февраля – о том, что Россия не намерена нападать на Украину. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Заявления Путина о НАТО. Фото: из открытых источников

"Заверения Путина о его мирных намерениях в отношении НАТО выглядят пустыми в контексте угроз, которые он сам и кремлевские эксперты в последнее время высказывают в адрес стран-членов НАТО. Путин в интервью 17 декабря… попытался возразить предупреждению президента США Джо Байдена от 6 декабря о том, что Россия нападет на страну НАТО в будущем, если выиграет войну в Украине. Путин утверждал, что у России нет геополитических, экономических, военных или территориальных причин воевать с НАТО, и что Россия заинтересована в развитии отношений со странами-членами НАТО. Это интервью, вероятно, было преднамеренной попыткой усилить потуги Кремля, направленные на то, чтобы представить российскую военную угрозу НАТО как воображаемую и искусственную", – говорится в отчете.

Эксперты считают, что все эти заверения ничем не обоснованы. Они напоминают, что 21 июля Путин угрожал Польше, после того, как Варшава отправила войска на белорусско-польскую границу из-за передислокации боевиков группы Вагнера в Беларусь. Тогда российский диктатор заявил, что Россия ответит "всеми средствами", которые есть в ее распоряжении.

Также аналитики обратили внимание, что зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 29 августа пригрозил, что у России есть "возможность действовать в рамках jus ad bellum (право войны) против каждой из стран НАТО", комментируя поддержку Западом украинских ударов по оккупированному Крыму.

В ISW подчеркивают, неоднократная риторика Кремля о его враждебных намерениях в отношении НАТО в сочетании с потенциальным будущим военным потенциалом России в случае победы России в Украине создает серьезную угрозу безопасности Запада.

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