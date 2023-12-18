Заявления Путина о нежелании воевать с НАТО: в ISW ответили к чему готовится диктатор

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Кравцев Сергей
Заявления российского диктатора Владимира Путина о том, что Россия не заинтересована во вторжении в НАТО, очень похожи на настойчивые заявления Кремля в конце 2021 и начале 2022 года – в том числе и накануне 24 февраля – о том, что Россия не намерена нападать на Украину. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).
Заявления Путина о НАТО. Фото: из открытых источников
Эксперты считают, что все эти заверения ничем не обоснованы. Они напоминают, что 21 июля Путин угрожал Польше, после того, как Варшава отправила войска на белорусско-польскую границу из-за передислокации боевиков группы Вагнера в Беларусь. Тогда российский диктатор заявил, что Россия ответит "всеми средствами", которые есть в ее распоряжении.
Также аналитики обратили внимание, что зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 29 августа пригрозил, что у России есть "возможность действовать в рамках jus ad bellum (право войны) против каждой из стран НАТО", комментируя поддержку Западом украинских ударов по оккупированному Крыму.
В ISW подчеркивают, неоднократная риторика Кремля о его враждебных намерениях в отношении НАТО в сочетании с потенциальным будущим военным потенциалом России в случае победы России в Украине создает серьезную угрозу безопасности Запада.
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