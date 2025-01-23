В России спутали понятие "оккупации" и "миротворчества", но обвинили в этом именно президента Владимира Зеленского. В частности, посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что глава Украины, говоря о миротворцах, просто хочет, чтобы Запад оккупировал страну.

Владимир Зеленский

"Миротворцы и оккупация — это немножко разные вещи. Даже в исследовании у американцев они говорят, что самая эффективная оккупация, которая проходит под брендом помощи. В данном случае это идет вот такой себе камуфляж", — заявил представитель МИД страны-агрессора.

Он даже призвал украинцев подумать о том, что им предлагает президент.

"Зеленский уже предлагал раздать все недра. Зеленский уже предлагает завести туда контингенты иностранных оккупационных войск. Зеленский предлагает американцам буквально присоединить себя в каком-то качестве. Ну, правда, американцы не хотят, потому что американцы все, что хотели получить, они уже получили от Украины", — заявил Мирошник.

По его словам, все, что сейчас делает Киев представляет собой "попытки любыми актерскими или пиар-методами принудить Европу продолжать финансировать кровопролитие".

"Для Зеленского переговоры, любой вариант урегулирования — практически смертельный, по крайней мере, политически", — добавил Мирошник.

При этом Россия сама без зазрения совести проводит оккупацию территорий Украины под видом "помощи" так называемому "народу Донбасса".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Дональд Трамп выставил ультиматум Путину по прекращению войны в Украине. При этом ультиматум имеет свой дедлайн. Кремлевский диктатор должен пойти на переговоры в течении ста дней, иначе РФ будут разрушать.



