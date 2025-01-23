Зеленский отдает Украину под оккупацию: в РФ устроили истерику

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Ткачик Олеся
В России спутали понятие "оккупации" и "миротворчества", но обвинили в этом именно президента Владимира Зеленского. В частности, посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что глава Украины, говоря о миротворцах, просто хочет, чтобы Запад оккупировал страну.
Владимир Зеленский
Он даже призвал украинцев подумать о том, что им предлагает президент.
По его словам, все, что сейчас делает Киев представляет собой "попытки любыми актерскими или пиар-методами принудить Европу продолжать финансировать кровопролитие".
При этом Россия сама без зазрения совести проводит оккупацию территорий Украины под видом "помощи" так называемому "народу Донбасса".
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Дональд Трамп выставил ультиматум Путину по прекращению войны в Украине. При этом ультиматум имеет свой дедлайн. Кремлевский диктатор должен пойти на переговоры в течении ста дней, иначе РФ будут разрушать.
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