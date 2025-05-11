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Зеленский переполошил всю РФ и эффектно смешал карты Путину: детали

В России устроили истерику из-за того, что Зеленский осмелился выставить требование к Путину

сегодня, 14:22 comments1028
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Ткачик Олеся

В РФ активно реагируют на слова президента Владимира Зеленского в ответ на предложение кремлевского диктатора начать мирные переговоры в Стамбуле 15 мая.

Зеленский переполошил всю РФ и эффектно смешал карты Путину: детали

Владимир Зеленский

В частности, депутат Госдумы страны-агрессора Алексей Чепа заявил, что Зеленский будет выставлять разные условия РФ, чтобы сорвать все мирные инициативы Путина.

"Очень сложно будет Украине, посмотрим, скорее, они будут выставлять какие-то опять условия, которые будут очевидно затруднять контроль за соблюдением перемирия", — заявил Чепа.

При этом он утверждает, что Киеву с каждым разом якобы все сложнее и сложнее не реагировать на "мирные посылы", исходящие со стороны России. По его мнению, на фоне давления США Украине, как и ее европейским союзникам, придется поддержать перемирие.

В свою очередь заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Зеленский якобы пытается обмануть Россию предложением о прекращении огня.

"Предварительное условие о перемирии [от Зеленского] говорит о том, что нас пытаются обмануть", — отметил он.

Джабаров заявил, что уже якобы было три перемирия, которые Украина нарушила. Сенатор страны-агрессора подчеркнул, что прекращение огня необходимо Киеву для того, чтобы пополнить арсеналы и остановить наступление российских войск.

В то же время глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас заявил, что якобы ультиматум Зеленского о том, что сначала нужно прекратить огонь, и только после этого вести переговоры, свидетельствует о "страхе" главы Украины.

"Комментарии Зеленского наполнены страхом перед дальнейшим продвижением российских войск, именно этим вызваны истеричные призывы к перемирию с понедельника", — высказался Клишас.

По его мнению, ресурсы Украины уже "истощены, а государственность на грани распада".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Зеленский выставил требование Путину.




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Источник: https://www.gazeta.ru/
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