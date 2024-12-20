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Зеленский «показал» Трампу средний палец: что произошло

В РФ заявили, что президент Зеленский «показал» Трампу средний палец

сегодня, 10:49 comments9171
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Ткачик Олеся

Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что президент большой страны должен быть предельно вежливым и корректным. По его словам, якобы такую вежливость и уверенность демонстрировал во время общения с народом диктатор Владимир Путин.

Зеленский «показал» Трампу средний палец: что произошло

Владимир Зеленский

При этом, по его словам, якобы президент Украины Владимир Зеленский не совсем адекватно отреагировал на слова Путина. А именно на то, что Путин ради развлечения предложил ударить по Киеву либо любому другому украинскому городу ракетой "Орешник".

В то же время, сам Медведев неоднократно оскорблял Украину и власти страны, и сделал это снова.

"Самая гнусная бандеровская мразь решила показать свою крутость в публичных оскорблениях. И, смею вас уверить, не потому, что нервишки сдали после слов главы России про дуэль "Орешника" в Киеве с западной ПВО. Нет. Оскорбления – средний палец, который просроченная наркоманская гнида показала… Трампу. Типа, вот тебе, никаких переговоров с Россией, ибо при таких отношениях они невозможны. Будешь и дальше деньги давать и оружие", — заявил неадекватный Медведев.

По его словам, такая риторика освобождает от необходимости соблюдать приличия.

"Президент вчера сказал, что переговоры с этой тварью возможны только в случае её легального возвращения на пост главы государства. Недоносок понимает, что это нереально, и ставит на войну", — заявил Медведев.

При этом, по его мнению, война уже никому не нужна, поэтому якобы он уже долго не удержится в президентском кресле.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Зеленский назвал Путина "долбоебом" из-за его желания ради развлечения ударить по Киеву "Орешником".




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Источник: https://t.me/medvedev_telegram/552
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