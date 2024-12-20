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Ткачик Олеся
Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что президент большой страны должен быть предельно вежливым и корректным. По его словам, якобы такую вежливость и уверенность демонстрировал во время общения с народом диктатор Владимир Путин.
Владимир Зеленский
При этом, по его словам, якобы президент Украины Владимир Зеленский не совсем адекватно отреагировал на слова Путина. А именно на то, что Путин ради развлечения предложил ударить по Киеву либо любому другому украинскому городу ракетой "Орешник".
В то же время, сам Медведев неоднократно оскорблял Украину и власти страны, и сделал это снова.
По его словам, такая риторика освобождает от необходимости соблюдать приличия.
При этом, по его мнению, война уже никому не нужна, поэтому якобы он уже долго не удержится в президентском кресле.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Зеленский назвал Путина "долбоебом" из-за его желания ради развлечения ударить по Киеву "Орешником".
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