Зеленский "разнес" китайский "мирный план": в России истерически отреагировали

Представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала критику президента Украины Владимира Зеленского относительно бразильско-китайского "мирного плана" окончания войны. Захарова повторила нарративы Кремля о "зависимости" Украины от стран Запада.



Спикер МИД России Мария Захарова. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский назвал китайско-бразильскую инициативу по урегулированию ситуации в Украине "политическим заявлением", которое по своей сути является "деструктивным". По словам президента, обе страны озвучили свой "мирный план" окончания войны без переговоров с Украиной. На эти слова истерически отреагировала пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова.

"Вспомнила бабушка, как девкой была. "Вас"? Кого вас? Нуланд только что рассказала, что "вас" нет, а есть США и Британия, которые лучше "вас" знают, что "вам" хорошо, что плохо", — сказала Захарова и добавила, что Зеленскому и Порошенко "нечего рассказывать о собственной субъектности".

Бывшая заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд рассказала, что "Украина была заинтересована в том, чтобы остановить войну и выгнать россиян" во время переговоров в Стамбуле в начале 2022 года, однако Соединенные Штаты были малоосведомлены о соглашении. Нуланд объяснила, что в конце переговоров Украина проконсультировалась с США, но "сам президент Зеленский подозревал, что могут попасть в эту ловушку", когда Путин мог получить демилитаризованную Украину и продолжать военную агрессию. По ее словам, россияне требовали от Украины значительных уступок, в частности в отношении вооружения, в то время как подобные требования отсутствовали для России.

Центр противодействия дезинформации отмечает, что Россия активно манипулирует заявлением Нуланд. Пропагандисты РФ пытаются использовать ее слова, как будто Запад заставил Украину отказаться от мирных переговоров, тогда как на украинское население распространяется нарратив, что власть в Украине планировала сдать страну, а Запад это предотвратил. В ЦПД указывают, что подобные месседжи продвигаются для дискредитации украинской власти.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Захарова пригрозила Украине после массированного удара дронов по России.



Также "Комментарии" писали о том, почему глава МИД РФ Сергей Лавров начал говорить о мирных переговорах, которые должны содержать пункт о "правах русскоязычных украинцев".