Зеленский впервые подтвердил присутствие ВСУ в Белгородской области: как отреагировали в Кремле

Главный рупор Кремля, он же пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков ушел от ответа, отказавшись комментировать слова президента Украины Владимира Зеленского о присутствии ВСУ в Белгородской области.

Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников

Журналисты поинтересовались у Пескова, может ли Кремль как-то прокомментировать заявление Владимира Зеленского о том, что ВСУ зашли на территорию Белгородской области.

"Ну, это касается непосредственно уже деталей военной операции, и поэтому такие вопросы должны быть адресованы нашему Министерству обороны", — ответил спикер Владимира Путина.

Отметим, глава украинского государства Владимир Зеленский впервые официально подтвердил проведение операции ВСУ в Белгородской области Российской Федерации. По его словам, активные действия в приграничных районах государства-агрессора являются обоснованным ответом на российское вторжение. Свое заявление украинский лидер сделал в традиционном вечернем обращении к украинскому народу 7 апреля.

"Отдельно докладывал сегодня Главком Александр Сырский: фронт, наше присутствие на Курщине и наше присутствие в Белгородской области. Продолжаем вести активные действия в приграничных районах на территории врага, и это абсолютно справедливо – война должна возвращаться туда, откуда она пришла", – отметил президент.

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