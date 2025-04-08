Зеленский впервые подтвердил присутствие ВСУ в Белгородской области: как отреагировали в Кремле

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Главный рупор Кремля, он же пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков ушел от ответа, отказавшись комментировать слова президента Украины Владимира Зеленского о присутствии ВСУ в Белгородской области.
Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников
Журналисты поинтересовались у Пескова, может ли Кремль как-то прокомментировать заявление Владимира Зеленского о том, что ВСУ зашли на территорию Белгородской области.
Отметим, глава украинского государства Владимир Зеленский впервые официально подтвердил проведение операции ВСУ в Белгородской области Российской Федерации. По его словам, активные действия в приграничных районах государства-агрессора являются обоснованным ответом на российское вторжение. Свое заявление украинский лидер сделал в традиционном вечернем обращении к украинскому народу 7 апреля.
Читайте также на портале "Комментарии" — ВСУ зашли в Белгородскую область: в НАТО рассказали детали и показали карту.
Новости