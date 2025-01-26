Зеленский вывел Захарову из себя: она в истерическом припадке набросилась с обвинениями

Официальный представитель МИД страны-агрессора Мария Захарова прокомментировала запрет Владимира Зеленского на ведение переговоров с Россией. Она заявила о том, что таким образом Киев якобы пренебрегает жизнями украинцев.

Мария Захарова

"Состояние Зеленского понятное, давно вопросов не вызывает. Вчера еще и день рождения наложился. Поражает другое: степень цинизма и брезгливого пренебрежения своими соотечественниками. Такое впечатление, что в детский сад привезли наркотики и оружие, а потом попросили столь благородное собрание делегировать к микрофону "лидера любых переговоров", — заявила Захарова.

При этом известно, что днем ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что в октябре 2022 года подписал указ СНБО о приостановлении каких-либо переговоров с Россией, чтобы остановить сепаратизм в Украине. Таким образом, Зеленский отреагировал на заявление российского диктатора Владимира Путина о невозможности переговоров.

"Очень много сигналов, которые распространяют россияне на какие-то декреты, как они это называют. Они вообще живут в каком-то 1917 году. Декрет о мире, декрет о еще чем-то", — отметил он.

По словам президента, решение СНБО о невозможности проведения переговоров с Путиным было вынужденным, потому что глава Кремля начал очень много строить разных каналов вместе с сепаратистами, вместе с представителями других государств относительно влияния на Украину, на независимость. По словам президента, Путину это не нравится, "поскольку каналов у него было много".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что так называемый президент Беларуси рассказал о деталях переговоров в Гомеле, которые проходили в начале полномасштабного вторжения России в Украину.



