Зеленский вывел Захарову из себя: она в истерическом припадке набросилась с обвинениями

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Ткачик Олеся
Официальный представитель МИД страны-агрессора Мария Захарова прокомментировала запрет Владимира Зеленского на ведение переговоров с Россией. Она заявила о том, что таким образом Киев якобы пренебрегает жизнями украинцев.
Мария Захарова
При этом известно, что днем ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что в октябре 2022 года подписал указ СНБО о приостановлении каких-либо переговоров с Россией, чтобы остановить сепаратизм в Украине. Таким образом, Зеленский отреагировал на заявление российского диктатора Владимира Путина о невозможности переговоров.
По словам президента, решение СНБО о невозможности проведения переговоров с Путиным было вынужденным, потому что глава Кремля начал очень много строить разных каналов вместе с сепаратистами, вместе с представителями других государств относительно влияния на Украину, на независимость. По словам президента, Путину это не нравится, "поскольку каналов у него было много".
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что так называемый президент Беларуси рассказал о деталях переговоров в Гомеле, которые проходили в начале полномасштабного вторжения России в Украину.
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